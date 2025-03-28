USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Новость дня
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

Большая война Путина с НАТО

18:28 1669

Кремль рассматривает противостояние с НАТО как системное и может достичь полной боеготовности к масштабному конфликту к концу 2020-х годов.

Об этом говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера, который изучило издание Bild.

По данным немецкой разведки, в настоящее время Россия не располагает достаточными силами для открытого военного столкновения с альянсом. Однако, согласно оценке литовской спецслужбы VSD, Москва может предпринять ограниченную военную операцию против одной или нескольких стран блока, чтобы проверить его готовность защищать союзников.

Несмотря на активные боевые действия в Украине, российские военно-воздушные силы и флот сохраняют боеспособность, отмечается в докладе. В случае завершения конфликта российские войска могут быть оперативно переброшены к границам балтийских государств. Разведка ФРГ также указывает, что российская армия восполняет потери, а оборонная промышленность наращивает производство военной техники и вооружения.

С 2022 года Россия направила на военные нужды не менее 22 трлн рублей. В 2025 году на оборону заложено 13,2 трлн рублей, что составит почти 30% бюджета — рекордный показатель с советских времен. В сентябре 2024 года численность российских вооруженных сил была увеличена до 2,39 млн человек, из которых 1,5 млн — непосредственно военнослужащие.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду предупредил, что альянс ответит в случае нападения на одного из его членов. «Если кто-то решит, что атака на Польшу или другого союзника останется без последствий, он столкнется с полной мощью НАТО. Ответ будет сокрушительным», — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Ранее, в феврале, военная разведка Дании также предупреждала о вероятности крупномасштабного конфликта в Европе в течение ближайших пяти лет. По оценкам экспертов, если Россия сочтет НАТО ослабленным в военном или политическом плане, она может рассмотреть возможность применения силы против отдельных стран блока.

У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 487
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 7560
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 3393
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 12930
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 1670
Главу Союза армян России не пускают в Армению
Главу Союза армян России не пускают в Армению
18:22 1358
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция
15:01 3967
Партнер Трампа будет при Эрдогане
Партнер Трампа будет при Эрдогане наша корреспонденция
08:46 6115
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
17:28 1307
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий
12:55 4189
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 8848

ЭТО ВАЖНО

У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 487
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 7560
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 3393
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 12930
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 1670
Главу Союза армян России не пускают в Армению
Главу Союза армян России не пускают в Армению
18:22 1358
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция
15:01 3967
Партнер Трампа будет при Эрдогане
Партнер Трампа будет при Эрдогане наша корреспонденция
08:46 6115
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
17:28 1307
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий
12:55 4189
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 8848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться