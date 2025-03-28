Большая война Путина с НАТО
Кремль рассматривает противостояние с НАТО как системное и может достичь полной боеготовности к масштабному конфликту к концу 2020-х годов.
Об этом говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера, который изучило издание Bild.
По данным немецкой разведки, в настоящее время Россия не располагает достаточными силами для открытого военного столкновения с альянсом. Однако, согласно оценке литовской спецслужбы VSD, Москва может предпринять ограниченную военную операцию против одной или нескольких стран блока, чтобы проверить его готовность защищать союзников.
Несмотря на активные боевые действия в Украине, российские военно-воздушные силы и флот сохраняют боеспособность, отмечается в докладе. В случае завершения конфликта российские войска могут быть оперативно переброшены к границам балтийских государств. Разведка ФРГ также указывает, что российская армия восполняет потери, а оборонная промышленность наращивает производство военной техники и вооружения.
С 2022 года Россия направила на военные нужды не менее 22 трлн рублей. В 2025 году на оборону заложено 13,2 трлн рублей, что составит почти 30% бюджета — рекордный показатель с советских времен. В сентябре 2024 года численность российских вооруженных сил была увеличена до 2,39 млн человек, из которых 1,5 млн — непосредственно военнослужащие.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду предупредил, что альянс ответит в случае нападения на одного из его членов. «Если кто-то решит, что атака на Польшу или другого союзника останется без последствий, он столкнется с полной мощью НАТО. Ответ будет сокрушительным», — заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.
Ранее, в феврале, военная разведка Дании также предупреждала о вероятности крупномасштабного конфликта в Европе в течение ближайших пяти лет. По оценкам экспертов, если Россия сочтет НАТО ослабленным в военном или политическом плане, она может рассмотреть возможность применения силы против отдельных стран блока.