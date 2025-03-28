Большая война Путина с НАТО

Кремль рассматривает противостояние с НАТО как системное и может достичь полной боеготовности к масштабному конфликту к концу 2020-х годов.

Об этом говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера, который изучило издание Bild.

По данным немецкой разведки, в настоящее время Россия не располагает достаточными силами для открытого военного столкновения с альянсом. Однако, согласно оценке литовской спецслужбы VSD, Москва может предпринять ограниченную военную операцию против одной или нескольких стран блока, чтобы проверить его готовность защищать союзников.