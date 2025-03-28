Слова обманывают, лозунги убаюкивают. Те, кто одиннадцать лет назад называл Майдан «Революцией достоинства», сегодня ведут непростые переговоры, уступая Соединенным Штатам природные богатства своей страны. Связывать этот фантасмагорический сценарий с понятием достоинства — полный абсурд. Поскольку торг идет так открыто, что ни слова, ни лозунги больше не нужны. Логично было бы предположить, что те, кто воюет с Россией на востоке своей страны, теперь должны были бы направить оружие против Запада. Но нет, переговоры, узаконивающие кабальную зависимость Украины, проходят в сосредоточенной тишине и без намека на протесты.

В феврале США потребовали от Украины редкоземельные металлы, нефть и другие активы. Дональд Трамп заявил, что за время президентства Джо Байдена США выделили Украине 350 миллиардов долларов, и вот теперь пришло время вернуть потраченное. «Я хочу, чтобы они что-то дали взамен тех денег, которые мы отправили, - прямо заявил президент США. - Поэтому мы требуем редкоземельные металлы, нефть и все, что сможем получить». Условия США выглядят не только неожиданными, но и предельно жесткими. По замыслу Вашингтона, Украина должна отказаться в пользу США от половины доходов, получаемых от своих полезных ископаемых, включая минералы, газ и нефть, а также от прибыли портов и другой инфраструктуры. Эти средства будут поступать в специальный фонд, принадлежащий США, а Украина обязана отчислять в него выплаты до тех пор, пока сумма в фонде не достигнет 500 миллиардов долларов. 23 марта Дональд Трамп заявил, что США и Украина завершают работу над соглашением о редкоземельных элементах, и документ будет подписан в ближайшее время. Более того, обсуждается вопрос о передаче под американский контроль объектов украинской энергетики. По словам Трампа, США обладают большим опытом в управлении атомными электростанциями, и если они перейдут под полный контроль американцев, то станут намного безопаснее.

Но самое поразительное то, что в обмен на захват этих несметных природных богатств и ценнейших инфраструктурных объектов США не дают Украине никаких гарантий безопасности, туманно рассуждая о «прочном партнерстве», основанном на экономическом сотрудничестве. В том смысле, что средства, собранные в фонде, будут направляться на проекты в Украине, обеспечивая таким образом ее «безопасность и процветание». При этом, как добавил на днях министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон поможет пострадавшей от войны Украине «выйти на траекторию мощного развития». Вот, собственно, и все! Как мы видим, Украина безоговорочно готова передать США свои природные богатства, фактически ничего не получая взамен. Еще лет десять назад сама идея такой «сделки» выглядела бы абсолютной антиутопией. Украинский народ поднялся на борьбу ради свободы и восстановления своего национального достоинства, его подталкивали к этой борьбе разными способами, ему давали обещания, снабжали деньгами и оружием, его воспевали в мировых СМИ, называя Украину «бастионом свободы» и «авангардом борьбы за демократию»… И что в итоге?

А в итоге у Украины отбирают ее природные ресурсы и превращают в колонию под полным контролем. Разве к этому стремился украинский народ, выходя одиннадцать лет назад на Майдан? Увы, сегодня от пылавших на Майдане костров протестов осталась лишь зола, которую коллективный Запад развеивает над полями сражений. Профессиональные экономисты, политтехнологи и аналитики стараются убедить нас в логичности происходящего. Сегодня они внушают внешней аудитории и самим украинцам, что загнанный в угол народ, которого лишают природных богатств и доходов от них, должен принять все это с благодарностью. Ведь у Украины нет ни технологий, ни средств, ни опыта, чтобы самой разрабатывать природные ресурсы. А значит, из-за океана прибудет богатый «дядя», который обеспечит украинцам «взаимовыгодное сотрудничество», «прогресс», «прибыль» и «рабочие места». Но разве документ, который Дональд Трамп готов подписать с Киевом, не означает конец любой формы украинской независимости?