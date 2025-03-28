Сегодня День СГБ!
28 марта в Азербайджане отмечается День сотрудников органов безопасности, учреждённый по указу общенационального лидера Гейдара Алиева в 1997 году. История службы берет начало с 1919 года, когда по приказу военного министра Самедбека Мехмандарова была создана разведывательно-контрразведывательная структура. Ее первым руководителем стал Мамедбагир Шейхзаманлы.
В советский период система безопасности подчинялась центральной власти. Однако в 1967 году с приходом Гейдара Алиева на пост председателя КГБ Азербайджанской ССР начался процесс национализации кадров, что впоследствии укрепило независимость службы.
Под руководством президента Ильхама Алиева проведены масштабные реформы. В 2015 году на базе расформированного Министерства национальной безопасности была создана Служба государственной безопасности (СГБ). Реформы президента Алиева значительно повысили эффективность работы национальных спецслужб, что особенно проявилось в проведении антитеррористических операций, борьбе с коррупцией и защите освобождённых от армянской оккупации территорий.
После восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики перед СГБ стоят новые вызовы.
Служба государственной безопасности успешно противостоит терроризму, диверсиям и транснациональной преступности, демонстрируя высокую профессиональную выучку и патриотизм.
Сегодня сотрудники спецслужб надёжно защищают национальные интересы Азербайджана, пресекают внешние угрозы и обеспечивают стабильность в нашей стране.
Коллектив редакции haqqin.az поздравляет сотрудников СГБ с их профессиональным праздником и желает им дальнейших успехов в службе на благо укрепления азербайджанской государственности!