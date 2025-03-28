Сегодня День СГБ!

28 марта в Азербайджане отмечается День сотрудников органов безопасности, учреждённый по указу общенационального лидера Гейдара Алиева в 1997 году. История службы берет начало с 1919 года, когда по приказу военного министра Самедбека Мехмандарова была создана разведывательно-контрразведывательная структура. Ее первым руководителем стал Мамедбагир Шейхзаманлы.

В советский период система безопасности подчинялась центральной власти. Однако в 1967 году с приходом Гейдара Алиева на пост председателя КГБ Азербайджанской ССР начался процесс национализации кадров, что впоследствии укрепило независимость службы.