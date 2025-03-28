Европа назначает Макрона главным по Украине

Она предполагает, что Макрон сыграет решающую роль в дальнейшем решении украинского вопроса.

"Макрону предстоит сыграть решающую роль. Он настоящий лидер благодаря своему опыту и способности сплотить международную коалицию. Французские вооруженные силы известны своей профессиональной подготовкой, а оборонно-промышленная база Франции — одна из самых сильных. Это квалифицирует как Макрона, так и его многолетний политический опыт", — заявила фон дер Ляйен в интервью телеканалу LCI.

Однако она считает, что Украина должна сама обозначить "общее видение" мира и получить гарантии безопасности. Только после этого можно будет рассматривать отмену антироссийских санкций.