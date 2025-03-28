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Европа назначает Макрона главным по Украине

19:02 634

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила роль президента Франции Эммануэля Макрона в украинском кризисе, назвав его "настоящим лидером".

Она предполагает, что Макрон сыграет решающую роль в дальнейшем решении украинского вопроса.

"Макрону предстоит сыграть решающую роль. Он настоящий лидер благодаря своему опыту и способности сплотить международную коалицию. Французские вооруженные силы известны своей профессиональной подготовкой, а оборонно-промышленная база Франции — одна из самых сильных. Это квалифицирует как Макрона, так и его многолетний политический опыт", — заявила фон дер Ляйен в интервью телеканалу LCI.

Однако она считает, что Украина должна сама обозначить "общее видение" мира и получить гарантии безопасности. Только после этого можно будет рассматривать отмену антироссийских санкций.

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