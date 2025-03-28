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Российские акции упали до минимумов

19:11 732

Эйфория на российском фондовом рынке, вызванная переговорами с США по Украине, быстро прошла. В пятницу индекс Мосбиржи упал восьмой день подряд, потеряв 2,4% и опустившись до 3013 пунктов. Ранее индекс снижался до 3001 пункта — минимума с января.

"Акции России продолжают терять в цене на фоне отсутствия прогресса в геополитической ситуации. Хотя США готовы обсуждать смягчение санкций, Европа это исключает", — отмечает аналитик Альфа-банка Джон Уолш.

Наибольшие потери понесли акции «Газпрома», упавшие на 5%. Акции ВТБ снизились на 4,3%, Сбера — на 1,9%, а «Аэрофлота» — почти на 4%. Акции «Роснефти» потеряли 1%, «Норникеля» — 1,2%, «Северстали» — 3,3%.

За последние две недели индекс Мосбиржи снизился на 9%, теряя весь февральский рост. Инвесторы беспокоятся, что мирное урегулирование в Украине затягивается. Ни один раунд переговоров России и США не привел к конкретным договоренностям.

Отметим, что Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не снимет санкции с России до завершения войны в Украине.

Кроме того, арест Вадима Мошковича, основателя агрохолдинга «РусАгро», также оказал негативное влияние на рынок. Акции компании обвалились на 20% в среду, 8,7% в четверг и продолжают терять в пятницу.

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