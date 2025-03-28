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Башкана Гагаузии арестовали

обновлено 20:01
20:01 593

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул помещена под арест на 20 суток по решению суда.

Обвинение, в свою очередь, просит суд арестовать её на 30 суток, обвиняя в четырёх преступлениях, связанных с нелегальным финансированием её избирательной кампании в 2023 году.

Среди обвинений — фальсификация документов и отчетов о финансировании кампании, а также фальсификация деклараций, сообщил прокурор Адриан Скутару.

*** 19:24

Суд в Кишиневе арестовал башкана (главу) Гагаузской автономии Евгению Гуцул по запросу прокуратуры.

Евгении Гуцул предъявлены обвинения по четырём статьям, связанным с нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году, заявил журналистам прокурор Адриан Скутару.

Утром Гуцул была доставлена в суд сектора Чокана, у здания которого собралось несколько десятков сторонников, требующих её освобождения.

Гуцул задержали 25 марта по уголовному делу о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Её подозревают в фальсификации документов о денежных пожертвованиях физических лиц в ее пользу на выборах и документов, подтверждающих источники финансовых средств.

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