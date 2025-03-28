Башкана Гагаузии арестовали

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул помещена под арест на 20 суток по решению суда.

Обвинение, в свою очередь, просит суд арестовать её на 30 суток, обвиняя в четырёх преступлениях, связанных с нелегальным финансированием её избирательной кампании в 2023 году.

Среди обвинений — фальсификация документов и отчетов о финансировании кампании, а также фальсификация деклараций, сообщил прокурор Адриан Скутару.