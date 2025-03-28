Башкана Гагаузии арестовали
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул помещена под арест на 20 суток по решению суда.
Обвинение, в свою очередь, просит суд арестовать её на 30 суток, обвиняя в четырёх преступлениях, связанных с нелегальным финансированием её избирательной кампании в 2023 году.
Среди обвинений — фальсификация документов и отчетов о финансировании кампании, а также фальсификация деклараций, сообщил прокурор Адриан Скутару.
*** 19:24
Суд в Кишиневе арестовал башкана (главу) Гагаузской автономии Евгению Гуцул по запросу прокуратуры.
Евгении Гуцул предъявлены обвинения по четырём статьям, связанным с нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году, заявил журналистам прокурор Адриан Скутару.
Утром Гуцул была доставлена в суд сектора Чокана, у здания которого собралось несколько десятков сторонников, требующих её освобождения.
Гуцул задержали 25 марта по уголовному делу о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Её подозревают в фальсификации документов о денежных пожертвованиях физических лиц в ее пользу на выборах и документов, подтверждающих источники финансовых средств.