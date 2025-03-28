USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Новость дня
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

Трамп встретится с новым премьером Канады

19:50 161

Президент США Дональд Трамп планирует личную встречу с главой канадского правительства Марком Карни сразу после выборов.

"Это был чрезвычайно продуктивный разговор, мы сошлись во мнении по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с Карни.

Американский лидер назвал состоявшийся разговор "чрезвычайно продуктивным".

9 марта Карни стал премьер-министром после того, как Джастин Трюдо ушел в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии Канады. Телеканал СВС со ссылкой на источники в канадском правительстве сообщил, что досрочные выборы могут пройти 28 апреля или 5 мая.

У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 495
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 7564
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 3411
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 12938
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 1676
Главу Союза армян России не пускают в Армению
Главу Союза армян России не пускают в Армению
18:22 1367
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция
15:01 3970
Партнер Трампа будет при Эрдогане
Партнер Трампа будет при Эрдогане наша корреспонденция
08:46 6118
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
17:28 1308
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий
12:55 4190
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 8848

ЭТО ВАЖНО

У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 495
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 7564
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 3411
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 12938
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 1676
Главу Союза армян России не пускают в Армению
Главу Союза армян России не пускают в Армению
18:22 1367
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция
15:01 3970
Партнер Трампа будет при Эрдогане
Партнер Трампа будет при Эрдогане наша корреспонденция
08:46 6118
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
17:28 1308
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий
12:55 4190
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных…
Запустить «утку». Поверить в нее. Заставить поверить всех остальных… горячая тема
27 мартa 2025, 21:51 8848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться