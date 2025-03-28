Трамп встретится с новым премьером Канады

"Это был чрезвычайно продуктивный разговор, мы сошлись во мнении по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с Карни.

Американский лидер назвал состоявшийся разговор "чрезвычайно продуктивным".

9 марта Карни стал премьер-министром после того, как Джастин Трюдо ушел в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии Канады. Телеканал СВС со ссылкой на источники в канадском правительстве сообщил, что досрочные выборы могут пройти 28 апреля или 5 мая.