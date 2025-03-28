Европа уступает Трампу

ЕС решил пойти на уступки Трампу, чтобы добиться ослабления пошлин, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Введенные президентом США меры уже сказались на европейском экспорте, а после 2 апреля ограничения должны усилиться.

Вашингтон заявил еврочиновникам, что избежать новых автомобильных и так называемых ответных тарифов невозможно. Но стороны начали обсуждать потенциальную сделку по их снижению.

ЕС готов пойти на снижение собственных пошлин, взаимные инвестиции с США и смягчение некоторых правил и стандартов.