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Европа уступает Трампу

20:05 1817

ЕС решил пойти на уступки Трампу, чтобы добиться ослабления пошлин, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Введенные президентом США меры уже сказались на европейском экспорте, а после 2 апреля ограничения должны усилиться.

Вашингтон заявил еврочиновникам, что избежать новых автомобильных и так называемых ответных тарифов невозможно. Но стороны начали обсуждать потенциальную сделку по их снижению.

ЕС готов пойти на снижение собственных пошлин, взаимные инвестиции с США и смягчение некоторых правил и стандартов.

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