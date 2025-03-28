Генсек ООН призвал Путина уважать власти Украины

«У Украины есть легитимное правительство и, очевидно, это надо уважать», - сказал Гутерриш в ответ на соответствующий вопрос.

Об этом заявил журналистам глава всемирной организации Антониу Гутерриш, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о возможности «введения внешнего управления в Украине под эгидой ООН».

ООН исходит из того, что власти Украины являются легитимным правительством.

В свою очередь спикер МИД Украины Георгий Тихий, опубликовав фото Воркуты в соцсети X, предложил "контрпредложение" — начать с Воркуты и ввести временное управление ООН в России.

"Контрпредложение: временное управление ООН в России, начиная с Воркуты. Кажется, что местные жители только выиграют от любого управления, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины", — написал спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

27 марта российский лидер предложил обсудить «введение временного управления» в Украине под эгидой ООН и ряда стран. Путин утверждает, что временное управление позволило бы привести в Украине к власти правительство, которое откроет путь к «легитимным переговорам»