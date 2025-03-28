Генсек ООН призвал Путина уважать власти Украины
ООН исходит из того, что власти Украины являются легитимным правительством.
Об этом заявил журналистам глава всемирной организации Антониу Гутерриш, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о возможности «введения внешнего управления в Украине под эгидой ООН».
«У Украины есть легитимное правительство и, очевидно, это надо уважать», - сказал Гутерриш в ответ на соответствующий вопрос.
В свою очередь спикер МИД Украины Георгий Тихий, опубликовав фото Воркуты в соцсети X, предложил "контрпредложение" — начать с Воркуты и ввести временное управление ООН в России.
"Контрпредложение: временное управление ООН в России, начиная с Воркуты. Кажется, что местные жители только выиграют от любого управления, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины", — написал спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.
27 марта российский лидер предложил обсудить «введение временного управления» в Украине под эгидой ООН и ряда стран. Путин утверждает, что временное управление позволило бы привести в Украине к власти правительство, которое откроет путь к «легитимным переговорам»