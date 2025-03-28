Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев

Тюркан Бозкурт, иранский правозащитник, проживающий в Канаде и занимающийся правами человека, этнических групп, а также экологическими проблемами на Ближнем Востоке, опубликовал в журнале The Geopolitical Monitor статью, в которой затронул проблему экологической катастрофы, угрожающей реке Араз. Бозкурт, в частности, утверждает, что многолетнее отравление реки армянской стороной является не только экологической катастрофой, но и «политической точкой разлома». По мнению автора, этот критически важный региональный водный ресурс постепенно превращается в геополитический инструмент маневров, а по сути в экологический расизм в отношении реки Араз, направленный против населения Южного Азербайджана.

«Река Араз начинается в горах Эрзурума в Турции и протекает по территории Ирана, Азербайджана и Армении, - пишет Бозкурт. - Она обеспечивает водой около 20 миллионов человек. Однако сброс в эту реку химических, промышленных и даже радиоактивных отходов ставит под угрозу ее использование для питьевого водоснабжения и сельскохозяйственного орошения. Особую актуальность эта проблема приобретает на фоне обсуждений по поводу отвода воды из реки для потребления в Тебризе и близлежащих небольших городах на северо-западе Ирана». Правозащитник отмечает, что более 50 правительственных и академических исследований подтверждают наличие вдоль реки высокого уровня концентрации 59 тяжелых металлов. Так, исследование 2012 года, опубликованное в журнале Journal of Water Resource and Protection, выявило в реке Араз вблизи иранской провинции Ардебиль критически опасный уровень таких тяжелых металлов, как ртуть, свинец и кадмий. А некоторые районы реки загрязнены настолько, что представляют серьезную угрозу как для здоровья людей, так и для сельского хозяйства. Ну а исследование 2017 года, проведенное иранскими учеными, которые отслеживали тяжелые металлы в реке вдоль ирано-армянской государственной границы, установило, что содержание основных токсинов, включая алюминий, медь, бор и молибден, превышают здесь безопасные уровни. И хотя исследователи официально заявили, что плохое качество воды в реке требует немедленного вмешательства, предупреждение в целом было проигнорировано.

И сегодня, как пишет автор, климатические изменения лишь усугубляют кризис. Отчет Watershed Engineering and Management за 2022 год показал, что, по мере уменьшения осадков и замедления водного потока, уровень загрязнения Араза будет расти, а концентрация в нем нитратов и фосфатов, которая уже вызывает беспокойство экологов, в ближайшие годы может значительно увеличиться. «Основные источники загрязнения Араза загадкой не являются, - отмечает Бозкурт. – Воду в реке отравляют промышленные и даже ядерные отходы. Значительная часть этого загрязнения прослеживается на территории Армении и Ирана, где местные фабрики, химические заводы и электростанции сбрасывают неочищенные отходы прямо в реку». Бозкурт пишет, что одним из главных нарушителей экологии реки Араз является горнодобывающая промышленность Армении. В частности, крупнейший в регионе Каджаранский медно-молибденовый комбинат сбрасывает в реку мышьяк, свинец и кадмий, а также несет ответственность за загрязнение реки Охчучай.

Еще одна угроза исходит от действующей в Армении Мецаморской атомной электростанции. Эта АЭС, расположенная неподалеку от реки Араз и всего в 16 километрах от границы с Турцией, оборудована реакторами еще советского производства, а потому считается одним из наиболее опасных ядерных объектов в мире. Мецаморская АЭС, построенная в 1970-х годах прошлого века, не имеет надлежащей структуры сдерживания, а это значит, что любая утечка радиации может иметь для окружающей среды разрушительные и необратимые последствия. «Иранские чиновники, которые изначально неохотно признавали эту проблему, сегодня открыто призывают Армению взять на себя ответственность за промышленные отходы, загрязняющие Араз, - пишет Бозкурт. - Но в то же время правительство Ирана продвигает планы по переброске воды из реки для населения городов на северо-западе ИРИ. При этом, с одной стороны, министр энергетики Аббас Алиабади уверяет, что вода будет перекачиваться из незагрязненного участка Араза, а с другой, Министерство иностранных дел Ирана признает, что ведет с Арменией переговоры, направленные на решение проблемы загрязнения. Что вызывает естественный вопрос: если правительство Ирана открыто признает загрязнение реки Араз, то почему оно продолжает поставлять воду из нее в районы компактного проживания азербайджанского населения?».