USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Новость дня
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев

Эльяс Шафиев, собкор
20:45 2277

Тюркан Бозкурт, иранский правозащитник, проживающий в Канаде и занимающийся правами человека, этнических групп, а также экологическими проблемами на Ближнем Востоке, опубликовал в журнале The Geopolitical Monitor статью, в которой затронул проблему экологической катастрофы, угрожающей реке Араз.

Бозкурт, в частности, утверждает, что многолетнее отравление реки армянской стороной является не только экологической катастрофой, но и «политической точкой разлома».

По мнению автора, этот критически важный региональный водный ресурс постепенно превращается в геополитический инструмент маневров, а по сути в экологический расизм в отношении реки Араз, направленный против населения Южного Азербайджана.

Иранский правозащитник заявил об экологическом расизме в отношении реки Араз, направленном против населения Южного Азербайджана

«Река Араз начинается в горах Эрзурума в Турции и протекает по территории Ирана, Азербайджана и Армении, - пишет Бозкурт. - Она обеспечивает водой около 20 миллионов человек. Однако сброс в эту реку химических, промышленных и даже радиоактивных отходов ставит под угрозу ее использование для питьевого водоснабжения и сельскохозяйственного орошения. Особую актуальность эта проблема приобретает на фоне обсуждений по поводу отвода воды из реки для потребления в Тебризе и близлежащих небольших городах на северо-западе Ирана».

Правозащитник отмечает, что более 50 правительственных и академических исследований подтверждают наличие вдоль реки высокого уровня концентрации 59 тяжелых металлов. Так, исследование 2012 года, опубликованное в журнале Journal of Water Resource and Protection, выявило в реке Араз вблизи иранской провинции Ардебиль критически опасный уровень таких тяжелых металлов, как ртуть, свинец и кадмий. А некоторые районы реки загрязнены настолько, что представляют серьезную угрозу как для здоровья людей, так и для сельского хозяйства.

Ну а исследование 2017 года, проведенное иранскими учеными, которые отслеживали тяжелые металлы в реке вдоль ирано-армянской государственной границы, установило, что содержание основных токсинов, включая алюминий, медь, бор и молибден, превышают здесь  безопасные уровни. И хотя исследователи официально заявили, что плохое качество воды в реке требует немедленного вмешательства, предупреждение в целом было проигнорировано.

Значительная часть загрязнения реки Араз прослеживается на территории Армении и Ирана, где местные фабрики, химические заводы и электростанции сбрасывают неочищенные отходы прямо в реку, говорит Бозкурт

И сегодня, как пишет автор, климатические изменения лишь усугубляют кризис. Отчет Watershed Engineering and Management за 2022 год показал, что, по мере уменьшения осадков и замедления водного потока, уровень загрязнения Араза будет расти, а концентрация в нем нитратов и фосфатов, которая уже вызывает беспокойство экологов, в ближайшие годы может значительно увеличиться.

«Основные источники загрязнения Араза загадкой не являются, - отмечает Бозкурт. – Воду в реке отравляют промышленные и даже ядерные отходы. Значительная часть этого загрязнения прослеживается на территории Армении и Ирана, где местные фабрики, химические заводы и электростанции сбрасывают неочищенные отходы прямо в реку».

Бозкурт пишет, что одним из главных нарушителей экологии реки Араз является горнодобывающая промышленность Армении. В частности, крупнейший в регионе Каджаранский медно-молибденовый комбинат сбрасывает в реку мышьяк, свинец и кадмий, а также несет ответственность за загрязнение реки Охчучай.

Одним из главных нарушителей экологии реки Араз является горнодобывающая промышленность Армении

Еще одна угроза исходит от действующей в Армении Мецаморской атомной электростанции. Эта АЭС, расположенная неподалеку от реки Араз и всего в 16 километрах от границы с Турцией, оборудована реакторами еще советского производства, а потому считается одним из наиболее опасных ядерных объектов в мире.

Мецаморская АЭС, построенная в 1970-х годах прошлого века, не имеет надлежащей структуры сдерживания, а это значит, что любая утечка радиации может иметь для окружающей среды разрушительные и необратимые последствия.

«Иранские чиновники, которые изначально неохотно признавали эту проблему, сегодня открыто призывают Армению взять на себя ответственность за промышленные отходы, загрязняющие Араз, - пишет Бозкурт. - Но в то же время правительство Ирана продвигает планы по переброске воды из реки для населения городов на северо-западе ИРИ. При этом, с одной стороны, министр энергетики Аббас Алиабади уверяет, что вода будет перекачиваться из незагрязненного участка Араза, а с другой, Министерство иностранных дел Ирана признает, что ведет с Арменией переговоры, направленные на решение проблемы загрязнения. Что вызывает естественный вопрос: если правительство Ирана открыто признает загрязнение реки Араз, то почему оно продолжает поставлять воду из нее в районы компактного проживания азербайджанского населения?».

Правительство Ирана признает загрязнение реки Араз, при этом продолжает поставлять воду из нее в районы компактного проживания азербайджанского населения

Далее автор пишет, что Суфиан и другие населенные пункты округа Шабестар уже приняли на себя основные проблемы, связанные с загрязнением реки. В частности, среди населения таких районов, как Ардебиль, наблюдается рост числа онкологических заболеваний.

«Кризис реки Араз — это не просто экологическая халатность, это вопрос о том, какие именно категории населения Ирана считаются достойными чистой воды и общественной безопасности, а какие нет, - говорит Бозкурт. - Иранское правительство имеет долгую историю игнорирования проблем Южного Азербайджана: от катастрофически неумелого управления озером Урмия, практически превращенного в высохшее соляное русло, до гонений на активистов, выступающих против экологического разрушения».

Автор называет «экологическим расизмом» планы правительства Ирана решить проблему водоснабжения городов с азербайджанским населением за счет загрязненной воды Араза. И сравнивает их с событиями 2014 года, когда в США власти города Флинт в штате Мичиган, где в основном проживали чернокожие и малообеспеченные люди, подключили к системе водоснабжения загрязненную воду из одноименной реки. В результате жители столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем, вызванными заражением свинцом.

«В случае с рекой Араз наблюдается та же схема, - утверждает иранский правозащитник. - Вместо того, чтобы инвестировать в контроль над загрязнением реки, очистку воды и устойчивую политику, правительство Исламской Республики лишь усугубляет кризис, перенаправляя загрязненную воду реки Араз в города с азербайджанским большинством».

Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
20:45 2278
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция; все еще актуально
15:01 4798
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее Россия увеличивает «мясные штурмы»
21:43 1193
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США обновлено 20:43
20:43 3703
Сегодня День СГБ!
Сегодня День СГБ! без ребят из СГБ нет побед в политборьбе
18:55 2553
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий; все еще актуально
12:55 4803
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 1871
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 8602
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 5836
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 14328
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 3343

ЭТО ВАЖНО

Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
20:45 2278
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция; все еще актуально
15:01 4798
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее Россия увеличивает «мясные штурмы»
21:43 1193
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США обновлено 20:43
20:43 3703
Сегодня День СГБ!
Сегодня День СГБ! без ребят из СГБ нет побед в политборьбе
18:55 2553
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий; все еще актуально
12:55 4803
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 1871
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 8602
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 5836
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 14328
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 3343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться