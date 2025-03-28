Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
Тюркан Бозкурт, иранский правозащитник, проживающий в Канаде и занимающийся правами человека, этнических групп, а также экологическими проблемами на Ближнем Востоке, опубликовал в журнале The Geopolitical Monitor статью, в которой затронул проблему экологической катастрофы, угрожающей реке Араз.
Бозкурт, в частности, утверждает, что многолетнее отравление реки армянской стороной является не только экологической катастрофой, но и «политической точкой разлома».
По мнению автора, этот критически важный региональный водный ресурс постепенно превращается в геополитический инструмент маневров, а по сути в экологический расизм в отношении реки Араз, направленный против населения Южного Азербайджана.
«Река Араз начинается в горах Эрзурума в Турции и протекает по территории Ирана, Азербайджана и Армении, - пишет Бозкурт. - Она обеспечивает водой около 20 миллионов человек. Однако сброс в эту реку химических, промышленных и даже радиоактивных отходов ставит под угрозу ее использование для питьевого водоснабжения и сельскохозяйственного орошения. Особую актуальность эта проблема приобретает на фоне обсуждений по поводу отвода воды из реки для потребления в Тебризе и близлежащих небольших городах на северо-западе Ирана».
Правозащитник отмечает, что более 50 правительственных и академических исследований подтверждают наличие вдоль реки высокого уровня концентрации 59 тяжелых металлов. Так, исследование 2012 года, опубликованное в журнале Journal of Water Resource and Protection, выявило в реке Араз вблизи иранской провинции Ардебиль критически опасный уровень таких тяжелых металлов, как ртуть, свинец и кадмий. А некоторые районы реки загрязнены настолько, что представляют серьезную угрозу как для здоровья людей, так и для сельского хозяйства.
Ну а исследование 2017 года, проведенное иранскими учеными, которые отслеживали тяжелые металлы в реке вдоль ирано-армянской государственной границы, установило, что содержание основных токсинов, включая алюминий, медь, бор и молибден, превышают здесь безопасные уровни. И хотя исследователи официально заявили, что плохое качество воды в реке требует немедленного вмешательства, предупреждение в целом было проигнорировано.
И сегодня, как пишет автор, климатические изменения лишь усугубляют кризис. Отчет Watershed Engineering and Management за 2022 год показал, что, по мере уменьшения осадков и замедления водного потока, уровень загрязнения Араза будет расти, а концентрация в нем нитратов и фосфатов, которая уже вызывает беспокойство экологов, в ближайшие годы может значительно увеличиться.
«Основные источники загрязнения Араза загадкой не являются, - отмечает Бозкурт. – Воду в реке отравляют промышленные и даже ядерные отходы. Значительная часть этого загрязнения прослеживается на территории Армении и Ирана, где местные фабрики, химические заводы и электростанции сбрасывают неочищенные отходы прямо в реку».
Бозкурт пишет, что одним из главных нарушителей экологии реки Араз является горнодобывающая промышленность Армении. В частности, крупнейший в регионе Каджаранский медно-молибденовый комбинат сбрасывает в реку мышьяк, свинец и кадмий, а также несет ответственность за загрязнение реки Охчучай.
Еще одна угроза исходит от действующей в Армении Мецаморской атомной электростанции. Эта АЭС, расположенная неподалеку от реки Араз и всего в 16 километрах от границы с Турцией, оборудована реакторами еще советского производства, а потому считается одним из наиболее опасных ядерных объектов в мире.
Мецаморская АЭС, построенная в 1970-х годах прошлого века, не имеет надлежащей структуры сдерживания, а это значит, что любая утечка радиации может иметь для окружающей среды разрушительные и необратимые последствия.
«Иранские чиновники, которые изначально неохотно признавали эту проблему, сегодня открыто призывают Армению взять на себя ответственность за промышленные отходы, загрязняющие Араз, - пишет Бозкурт. - Но в то же время правительство Ирана продвигает планы по переброске воды из реки для населения городов на северо-западе ИРИ. При этом, с одной стороны, министр энергетики Аббас Алиабади уверяет, что вода будет перекачиваться из незагрязненного участка Араза, а с другой, Министерство иностранных дел Ирана признает, что ведет с Арменией переговоры, направленные на решение проблемы загрязнения. Что вызывает естественный вопрос: если правительство Ирана открыто признает загрязнение реки Араз, то почему оно продолжает поставлять воду из нее в районы компактного проживания азербайджанского населения?».
Далее автор пишет, что Суфиан и другие населенные пункты округа Шабестар уже приняли на себя основные проблемы, связанные с загрязнением реки. В частности, среди населения таких районов, как Ардебиль, наблюдается рост числа онкологических заболеваний.
«Кризис реки Араз — это не просто экологическая халатность, это вопрос о том, какие именно категории населения Ирана считаются достойными чистой воды и общественной безопасности, а какие нет, - говорит Бозкурт. - Иранское правительство имеет долгую историю игнорирования проблем Южного Азербайджана: от катастрофически неумелого управления озером Урмия, практически превращенного в высохшее соляное русло, до гонений на активистов, выступающих против экологического разрушения».
Автор называет «экологическим расизмом» планы правительства Ирана решить проблему водоснабжения городов с азербайджанским населением за счет загрязненной воды Араза. И сравнивает их с событиями 2014 года, когда в США власти города Флинт в штате Мичиган, где в основном проживали чернокожие и малообеспеченные люди, подключили к системе водоснабжения загрязненную воду из одноименной реки. В результате жители столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем, вызванными заражением свинцом.
«В случае с рекой Араз наблюдается та же схема, - утверждает иранский правозащитник. - Вместо того, чтобы инвестировать в контроль над загрязнением реки, очистку воды и устойчивую политику, правительство Исламской Республики лишь усугубляет кризис, перенаправляя загрязненную воду реки Араз в города с азербайджанским большинством».