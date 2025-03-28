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Украина срочно собирает узкий круг союзников

20:52 1529

В Киеве состоится срочная встреча в узком кругу, посвященная вопросам безопасности Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, было принято решение провести встречу с представителями генеральных штабов ключевых стран.

"Это будет очень узкий круг стран, которые на 100% готовы к контингенту на территории Украины. Не все приедут, но Франция, Великобритания и Украина точно будут участвовать", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что эти страны уже сформировали своеобразный "треугольник" безопасности для Украины.

"Мы покажем нашу инфраструктуру, обсудим общее видение. Сразу после этого пройдет встреча на уровне советников по национальной безопасности, а затем — итоговая встреча по гарантиям безопасности", — добавил он.

Накануне, 27 марта, в Париже прошел саммит, на котором обсуждали усиление украинской армии и другие ключевые вопросы.

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