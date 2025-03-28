НТД и «Гянджа» вышли в финал Кубка Азербайджана
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Сегодня состоялись полуфинальные матчи баскетбольного Кубка Азербайджана.
Игры прошли в Бакинском дворце спорта. В первом полуфинале НТД обыграл «Нефтчи» со счетом 86:83. А во второй встрече «Гянджа» взяла верх над «Нахчываном» - 86:80.
Таким образом, в финале, который состоится 30 марта, сыграют НТД и «Гянджа».
Напомним, в Кубке в отличие от чемпионата страны на площадке в составе каждой команды одновременно могут находиться не более трех иностранцев.
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