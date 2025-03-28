Вице-президент на американской военной базе в Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибыв в Гренландию, заявил, что в ближайшее время США не планируют расширять свое военное присутствие на острове. Однако он отметил, что США намерены инвестировать в развитие ледоколов и военных кораблей, которые уже находятся в регионе. Вэнс также подчеркнул стратегическое значение Гренландии для США, отметив, что в случае угрозы ракеты с территории враждебной страны, Гренландия сыграла бы ключевую роль в предупреждении США. Он также затронул интерес России и Китая к арктическим маршрутам и подчеркнул важность обеспечения лидерства США в Арктике. «Мы стремимся поддерживать хорошие отношения со всеми странами, включая Россию и Китай», — добавил он. Вэнс также сообщил, что США не исключают права жителей Гренландии на самоопределение и предложили партнёрство. Он добавил, что США рассчитывают на достижение независимости Гренландии через процесс самоопределения, после чего возможны переговоры о присоединении острова к США.

* * * 21:50 Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу прибыл на американскую военную базу в Гренландии, сообщает Associated Press. Сразу после того, как самолет с американской делегацией приземлился, Вэнс с супругой отправились общаться с военнослужащими. На совместном с военными обеде вице-президент указал, что «очень интересуется безопасностью в Арктике». «…Это большая проблема. И она будет становиться только больше в ближайшие десятилетия», - сказал он. В делегацию входят, в частности, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики США Крис Райт. Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявлял, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание.

* * * 21:01 Вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс в пятницу прибыли в Гренландию с визитом, который вызвал недовольство как у местных властей, так и в Дании. Как сообщает "Европейская правда", самолет с супругами Вэнс приземлился на базе Космических сил США в Питуффике, на севере Гренландии.