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Вице-президент на американской военной базе в Гренландии

обновлено 22:57
22:57 1092

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибыв в Гренландию, заявил, что в ближайшее время США не планируют расширять свое военное присутствие на острове. Однако он отметил, что США намерены инвестировать в развитие ледоколов и военных кораблей, которые уже находятся в регионе.

Вэнс также подчеркнул стратегическое значение Гренландии для США, отметив, что в случае угрозы ракеты с территории враждебной страны, Гренландия сыграла бы ключевую роль в предупреждении США. Он также затронул интерес России и Китая к арктическим маршрутам и подчеркнул важность обеспечения лидерства США в Арктике.

«Мы стремимся поддерживать хорошие отношения со всеми странами, включая Россию и Китай», — добавил он.

Вэнс также сообщил, что США не исключают права жителей Гренландии на самоопределение и предложили партнёрство. Он добавил, что США рассчитывают на достижение независимости Гренландии через процесс самоопределения, после чего возможны переговоры о присоединении острова к США.

* * * 21:50

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу прибыл на американскую военную базу в Гренландии, сообщает Associated Press.

Сразу после того, как самолет с американской делегацией приземлился, Вэнс с супругой отправились общаться с военнослужащими. На совместном с военными обеде вице-президент указал, что «очень интересуется безопасностью в Арктике». «…Это большая проблема. И она будет становиться только больше в ближайшие десятилетия», - сказал он.

В делегацию входят, в частности, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики США Крис Райт.

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявлял, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание.

* * * 21:01

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс в пятницу прибыли в Гренландию с визитом, который вызвал недовольство как у местных властей, так и в Дании.

Как сообщает "Европейская правда", самолет с супругами Вэнс приземлился на базе Космических сил США в Питуффике, на севере Гренландии.

В ходе визита они оценят ситуацию с безопасностью в Арктике и встретятся с американскими военными. Также ожидается выступление Вэнса.

По данным Fox News, перед визитом высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что вице-президент затронет в своей речи вопрос о том, как датские власти "годами относились к гренландцам как к гражданам второго сорта, позволяя инфраструктуре острова приходить в упадок".

Изначально предполагалось, что в Гренландию отправится только Уша Вэнс, и ее поездка будет носить культурно-просветительский характер. Однако из-за критики со стороны Дании и гренландских властей вице-президент решил присоединиться к супруге, а сам визит сфокусировали на вопросах национальной безопасности.

Ранее Дональд Трамп ужесточил риторику по Гренландии, заявив, что США "должны иметь" этот остров.

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