Путин проверяет Трампа

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21:17 1252

Кремль рассматривает возможность смягчения своей позиции по прекращению огня, но в обмен на ослабление санкционного давления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Одним из ключевых условий Москва выдвинула подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Для этого потребуется согласие Бельгии, где находится штаб-квартира системы.

По данным источников агентства, если этот шаг будет реализован, в Кремле рассчитывают на дальнейшее постепенное снятие санкций.

США сообщили 25 марта, что по итогам отдельных переговоров с Россией и Украиной договорились с воюющими сторонами о прекращении огня в Черном море. При этом Россия заявила, что прекратит огонь только после того, как будут выполнен ряд условий, среди них — отмена санкций против Россельхозбанка и подключение банка к SWIFT.

Европейский союз заявил, что не планирует ослаблять антироссийские санкции по требованию Кремля или разрешать подключение банков РФ к SWIFT.

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