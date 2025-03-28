Кто будет следить за «энергетическим перемирием» в Украине

Соединенные Штаты проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и рядом европейских стран о готовности участвовать в мониторинге "энергетического перемирия" между Украиной и Россией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, отметив, что этот вопрос стал важным в свете прошлого опыта Украины с договоренностями.

"Мы узнали, что американская сторона проведет консультации с Саудовской Аравией, Турцией и европейскими странами по вопросу мониторинга. Пока результаты этих переговоров нам неизвестны, но мы сообщили, что без такого мониторинга работать невозможно", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина также ведет собственный мониторинг, чтобы точно указать, где Россия не выполнила свои обязательства.