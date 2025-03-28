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Кто будет следить за «энергетическим перемирием» в Украине

21:35 466

Соединенные Штаты проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и рядом европейских стран о готовности участвовать в мониторинге "энергетического перемирия" между Украиной и Россией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, отметив, что этот вопрос стал важным в свете прошлого опыта Украины с договоренностями.

"Мы узнали, что американская сторона проведет консультации с Саудовской Аравией, Турцией и европейскими странами по вопросу мониторинга. Пока результаты этих переговоров нам неизвестны, но мы сообщили, что без такого мониторинга работать невозможно", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина также ведет собственный мониторинг, чтобы точно указать, где Россия не выполнила свои обязательства.

"Мы передали американской стороне данные о нарушениях со стороны России и их последствия. Россия утверждает, что имеет договоренности с США с 18 марта, но важно понимать, что война идет не с США, а с Украиной", – добавил он.

Президент также сообщил, что поручил министру обороны Рустему Умерову передать американским партнерам все доказательства нарушений, полученные от различных украинских ведомств.

"На данный момент США остаются нашим основным контактером по вопросу мониторинга. Умеров предоставит всю информацию и поднимет вопрос о необходимости решения вопроса мониторинга", – отметил Зеленский.

Напомним, в ходе недавних переговоров в Саудовской Аравии Украина, США и Россия договорились о мерах по реализации соглашения, запрещающего удары как на территории Украины, так и на территории России.

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