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После начала переговоров на фронте все ожесточеннее

Россия увеличивает «мясные штурмы»
21:43 1201

Российская армия в Украине значительно усилила количество штурмовых атак после начала переговоров о перемирии, в которых участвуют США в качестве посредника, сообщает The Moscow Times.

С 1 по 26 марта российские войска провели на 17% больше штурмовых операций по сравнению с февралем, сообщается в отчете украинского OSINT-проекта DeepState. В период с 25 по 27 марта армия РФ проводила в среднем более 200 штурмов в день, что является рекордным показателем с начала 2025 года.

Основные усилия сосредоточены на участках фронта в районе Купянска, Лимана, Торецка, Времеевского и Курска. Особое внимание уделяется ситуации под Покровском — важным логистическим центром ВСУ в Донецкой области, через который снабжаются украинские силы.

Кроме того, российские войска активизировали атаки малыми группами на Запорожском направлении. По информации спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, наступление в этой области, находящейся под контролем РФ на 70%, началось в начале марта. В середине месяца российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ на глубину до 5 км и занять несколько населенных пунктов.

«Россия пытается продвинуться в Запорожской области и, если возможно, выйти на административные границы региона. Это одна из причин, почему ситуация на юге Украины, в том числе на Запорожском направлении, начинает обостряться», — отметил Волошин.

«Мясные штурмы» увеличивают потери в войсках, которые, по данным британской разведки, на март достигли 900 тысяч человек, в том числе 200-250 тысяч убитыми.

В настоящее время российские войска находятся примерно в 25 км от Запорожья, однако, по мнению экспертов Института изучения войны, украинской обороне «не хватает глубины» для эффективного сдерживания возможного наступления. Аналогичная ситуация наблюдается на Харьковском фронте и в окрестностях ключевых городов Донбасса.

В ходе переговоров с США Россия настаивает на передаче под ее контроль всех четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, сообщали ранее источники The Moscow Times. Кремль надеется, что США могут оказать давление на Киев с требованием вывести войска из этих регионов. В качестве альтернативы Россия может попытаться захватить часть других украинских областей, например, Днепропетровской или Сумской, и предложить обмен на Херсон и Запорожье.

В то же время противники компромиссов в Кремле считают, что Россия должна достичь военных успехов, прежде чем идти на уступки, включая освобождение Курской области и расширение контролируемых территорий.

Американская разведка, тем временем, считает, что Путин не отказался от амбициозных планов по захвату всей Украины и по-прежнему рассчитывает на захват Киева.

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