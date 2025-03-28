После начала переговоров на фронте все ожесточеннее

Российская армия в Украине значительно усилила количество штурмовых атак после начала переговоров о перемирии, в которых участвуют США в качестве посредника, сообщает The Moscow Times.

С 1 по 26 марта российские войска провели на 17% больше штурмовых операций по сравнению с февралем, сообщается в отчете украинского OSINT-проекта DeepState. В период с 25 по 27 марта армия РФ проводила в среднем более 200 штурмов в день, что является рекордным показателем с начала 2025 года.

Основные усилия сосредоточены на участках фронта в районе Купянска, Лимана, Торецка, Времеевского и Курска. Особое внимание уделяется ситуации под Покровском — важным логистическим центром ВСУ в Донецкой области, через который снабжаются украинские силы.

Кроме того, российские войска активизировали атаки малыми группами на Запорожском направлении. По информации спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, наступление в этой области, находящейся под контролем РФ на 70%, началось в начале марта. В середине месяца российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ на глубину до 5 км и занять несколько населенных пунктов.