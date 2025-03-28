США отложили санкции против крупнейшей нефтяной компании Сербии

Вучич отметил, что это решение позволит обеспечить стабильность для Сербии.

Санкции против NIS, дочерней компании "Газпром нефти", должны были вступить в силу 28 марта. В конце февраля "Газпром нефть" передала Газпрому 5,15% акций NIS, теперь ей принадлежит 44,85% акций компании. Оставшиеся акции находятся в собственности Сербии и миноритарных акционеров.

Вучич отметил, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS, при этом компания приносит значительные доходы в бюджет Сербии. NIS также подала запрос в Минфин США о исключении из санкционного списка.