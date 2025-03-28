США отложили санкции против крупнейшей нефтяной компании Сербии
США отсрочили введение санкций против сербской энергетической компании NIS на 30 дней, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич отметил, что это решение позволит обеспечить стабильность для Сербии.
Санкции против NIS, дочерней компании "Газпром нефти", должны были вступить в силу 28 марта. В конце февраля "Газпром нефть" передала Газпрому 5,15% акций NIS, теперь ей принадлежит 44,85% акций компании. Оставшиеся акции находятся в собственности Сербии и миноритарных акционеров.
Вучич отметил, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS, при этом компания приносит значительные доходы в бюджет Сербии. NIS также подала запрос в Минфин США о исключении из санкционного списка.