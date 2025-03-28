Трамп увидел «прогресс» в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о «прогрессе» в переговорах по прекращению огня в Украине.

«Есть прогресс», — заявил он, передает Reuters.

Трамп также отметил, что несмотря на достижения, между сторонами все еще сохраняется «недоброжелательность».

26 марта американский лидер сообщил, что США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной.