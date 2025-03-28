Трамп увидел «прогресс» в переговорах по Украине
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Президент США Дональд Трамп сообщил о «прогрессе» в переговорах по прекращению огня в Украине.
«Есть прогресс», — заявил он, передает Reuters.
Трамп также отметил, что несмотря на достижения, между сторонами все еще сохраняется «недоброжелательность».
26 марта американский лидер сообщил, что США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной.
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