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Трамп увидел «прогресс» в переговорах по Украине

22:00 636

Президент США Дональд Трамп сообщил о «прогрессе» в переговорах по прекращению огня в Украине.

«Есть прогресс», — заявил он, передает Reuters.

Трамп также отметил, что несмотря на достижения, между сторонами все еще сохраняется «недоброжелательность».

26 марта американский лидер сообщил, что США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной.

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