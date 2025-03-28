USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Новость дня
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

«Карабах» впервые в сезоне обыграл «Туран-Товуз»

ВИДЕО
Отдел спорта
22:12 428

Сегодня в азербайджанской футбольной Премьер-лиге стартовал заключительный четвертый круг.

В первом матче 28-го тура в Товузе «Туран-Товуз» принимал «Карабах». До этой игры чемпиону в нынешнем сезоне ни разу не удавалось обыграть команду Курбана Бердыева. Но сегодня подопечные Гурбана Гурбанова прервали неудачную серию, победив со счетом 4:1.

Кади Боргес на 16-й минуте вывел гостей вперед, реализовав пенальти. Алекс Соуза на 30-й минуте после углового поразил ворота неудачно игравшего польского голкипера «Карабаха» Матеуша Кохальски. Однако уже спустя две минуты Нариман Ахундзаде ударом с острого угла застал врасплох вратаря товузцев Ивана Коновалова.

Хозяева не сдавались, пытаясь порадовать местную публику хотя бы ничейным результатом. Но на 84-й минуте исход матча практически был решен. Все тот же Кади сделал счет 3:1. А на 90+1-й минуте Алексей Кащук поставил точку в этой встрече - 4:1.

«Карабах» с 67 очками уверенно лидирует. «Туран-Товуз» остался с 43 очками и постарается как минимум удержать за собой 4-е место, которое может дать путевку в Лигу конференций. Идущим пятым «Сабах» отстает от товузцев на 8 очков.

Ну а до начала сегодняшнего матча в Товузе на территории стадиона состоялась церемония открытия здания, в котором будут жить футболисты. В ней приняли участие представители клуба, АФФА и ПФЛ.

В четырехэтажном здании 30 комнат. Есть зал для фитнеса, комнаты для собраний, врачей, физиотерапии, тренеров, административного штаба, отдыха футболистов.

Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
20:45 2290
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция; все еще актуально
15:01 4805
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее Россия увеличивает «мясные штурмы»
21:43 1203
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США обновлено 20:43
20:43 3709
Сегодня День СГБ!
Сегодня День СГБ! без ребят из СГБ нет побед в политборьбе
18:55 2559
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий; все еще актуально
12:55 4804
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 1874
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 8607
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 5845
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 14335
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 3347

ЭТО ВАЖНО

Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
20:45 2290
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция; все еще актуально
15:01 4805
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее Россия увеличивает «мясные штурмы»
21:43 1203
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США обновлено 20:43
20:43 3709
Сегодня День СГБ!
Сегодня День СГБ! без ребят из СГБ нет побед в политборьбе
18:55 2559
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий; все еще актуально
12:55 4804
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 1874
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 8607
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 5845
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 14335
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 3347
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться