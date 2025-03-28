«Карабах» впервые в сезоне обыграл «Туран-Товуз»

В первом матче 28-го тура в Товузе «Туран-Товуз» принимал « Карабах ». До этой игры чемпиону в нынешнем сезоне ни разу не удавалось обыграть команду Курбана Бердыева. Но сегодня подопечные Гурбана Гурбанова прервали неудачную серию, победив со счетом 4:1.

Кади Боргес на 16-й минуте вывел гостей вперед, реализовав пенальти. Алекс Соуза на 30-й минуте после углового поразил ворота неудачно игравшего польского голкипера «Карабаха» Матеуша Кохальски. Однако уже спустя две минуты Нариман Ахундзаде ударом с острого угла застал врасплох вратаря товузцев Ивана Коновалова.

Хозяева не сдавались, пытаясь порадовать местную публику хотя бы ничейным результатом. Но на 84-й минуте исход матча практически был решен. Все тот же Кади сделал счет 3:1. А на 90+1-й минуте Алексей Кащук поставил точку в этой встрече - 4:1.