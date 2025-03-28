Трамп предупредил: с Ираном может «произойти плохое»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может "произойти плохое", если власти республики не придут к соглашению с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана.
"Как вы, наверное, знаете, недавно я отправил им (властям Ирана - ред.) письмо, в котором сказал, что им предстоит принять решение, и либо мы будем говорить и обсуждать это, либо с Ираном случится что-то очень плохое. Я не хочу, чтобы это произошло... Я не говорю это с позиции силы или слабости, но мое предпочтение — работать с Ираном. Но если мы не договоримся, то с Ираном случится что-то плохое", — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Он не уточнил, что именно может произойти.
7 марта Трамп написал в Truth Social, что направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи послание с предложением о переговорах по ядерной программе Тегерана. Иранский лидер, комментируя это заявление, отметил, что его страна не будет вести диалог с США, так как Вашингтон преследует только собственные интересы.
Позднее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран через оманских посредников направил официальный ответ на письмо Трампа. По словам Арагчи, ответ включает два документа: первый содержит взгляды иранских властей на мировую ситуацию, а второй подробно рассматривает и комментирует тезисы из письма президента США.