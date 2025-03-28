Трамп предупредил: с Ираном может «произойти плохое»

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может "произойти плохое", если власти республики не придут к соглашению с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана.

"Как вы, наверное, знаете, недавно я отправил им (властям Ирана - ред.) письмо, в котором сказал, что им предстоит принять решение, и либо мы будем говорить и обсуждать это, либо с Ираном случится что-то очень плохое. Я не хочу, чтобы это произошло... Я не говорю это с позиции силы или слабости, но мое предпочтение — работать с Ираном. Но если мы не договоримся, то с Ираном случится что-то плохое", — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Он не уточнил, что именно может произойти.