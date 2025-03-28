В Тбилиси снова напряженно. Полиция задерживает протестующих
У здания парламента Грузии проходит акция протеста против проходившего в парламенте заседания парламентской комиссии по изучению деятельности «Единого национального движения».
Как сообщают грузинские СМИ, демонстранты собрались у верхнего входа в парламент, вооружившись плакатами и свистками, чтобы выразить несогласие с продолжающимся расследованием событий августа 2008 года. У входа в здание полиция выстроила кордон.
Сотрудники полиции задержали оппозиционера Георгия Мумладзе, также правоохранители задержали у здания парламента лидера партии «Дроа» Элене Хоштария.
Ситуация у здания парламента Грузии периодически обостряется, передает «Эхо Кавказа». На месте мобилизованы десятки полицейских.
Парламентская комиссия рассматривает события на конфликтных территориях Грузии в 2004–2007 годах, а также войну 2008 года. Особенно острые споры вызвали последние допросы начальника Объединенного штаба вооруженных сил Зазы Гогава и бывшего начальника штаба миротворческих операций генерала Мамуки Курашвили. Их вызов на заседание вызвал широкий общественный резонанс, манера общения председателя комиссии Теи Цулукиани с приглашенными возмутила протестующих. По мнению демонстрантов, этот процесс наносит ущерб национальным интересам Грузии.