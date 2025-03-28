USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Новость дня
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

В Тбилиси снова напряженно. Полиция задерживает протестующих

22:20 535

У здания парламента Грузии проходит акция протеста против проходившего в парламенте заседания парламентской комиссии по изучению деятельности «Единого национального движения».

Как сообщают грузинские СМИ, демонстранты собрались у верхнего входа в парламент, вооружившись плакатами и свистками, чтобы выразить несогласие с продолжающимся расследованием событий августа 2008 года. У входа в здание полиция выстроила кордон.

Сотрудники полиции задержали оппозиционера Георгия Мумладзе, также правоохранители задержали у здания парламента лидера партии «Дроа» Элене Хоштария.

Ситуация у здания парламента Грузии периодически обостряется, передает «Эхо Кавказа». На месте мобилизованы десятки полицейских.

Парламентская комиссия рассматривает события на конфликтных территориях Грузии в 2004–2007 годах, а также войну 2008 года. Особенно острые споры вызвали последние допросы начальника Объединенного штаба вооруженных сил Зазы Гогава и бывшего начальника штаба миротворческих операций генерала Мамуки Курашвили. Их вызов на заседание вызвал широкий общественный резонанс, манера общения председателя комиссии Теи Цулукиани с приглашенными возмутила протестующих. По мнению демонстрантов, этот процесс наносит ущерб национальным интересам Грузии.

Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
20:45 2292
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция; все еще актуально
15:01 4805
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее Россия увеличивает «мясные штурмы»
21:43 1204
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США обновлено 20:43
20:43 3711
Сегодня День СГБ!
Сегодня День СГБ! без ребят из СГБ нет побед в политборьбе
18:55 2559
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий; все еще актуально
12:55 4804
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 1875
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 8607
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 5846
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 14337
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 3347

ЭТО ВАЖНО

Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
20:45 2292
Критиков Путина арестовывают в США
Критиков Путина арестовывают в США наша корреспонденция; все еще актуально
15:01 4805
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее
После начала переговоров на фронте все ожесточеннее Россия увеличивает «мясные штурмы»
21:43 1204
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США
«У нас есть Конституция Украины»: Зеленский о новом договоре с США обновлено 20:43
20:43 3711
Сегодня День СГБ!
Сегодня День СГБ! без ребят из СГБ нет побед в политборьбе
18:55 2559
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан
Как Трамп вознаградил союзников: Катар, Египет, Эмираты, саудитов… на очереди Афганистан наш комментарий; все еще актуально
12:55 4804
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
У Трампа уже не говорят про мир в Украине «за 24 часа»
19:36 1875
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили
Под судебный контроль: адвоката Экрема Имамоглу освободили обновлено 17:52
17:52 8607
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана
Сын Эльдара Махмудова живет в Лондоне, тратит деньги и пьет вино… На деньги Азербайджана сенсационное интервью, печатная версия, часть третья
17:47 5846
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами все еще актуально
09:04 14337
Большая война Путина с НАТО
Большая война Путина с НАТО
18:28 3347
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться