В Тбилиси снова напряженно. Полиция задерживает протестующих

У здания парламента Грузии проходит акция протеста против проходившего в парламенте заседания парламентской комиссии по изучению деятельности «Единого национального движения».

Как сообщают грузинские СМИ, демонстранты собрались у верхнего входа в парламент, вооружившись плакатами и свистками, чтобы выразить несогласие с продолжающимся расследованием событий августа 2008 года. У входа в здание полиция выстроила кордон.