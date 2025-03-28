Трамп объяснил, зачем ему Гренландия

Гренландия нужна Вашингтону, поэтому у США нет выбора.

По словам Трампа, принадлежащий Дании остров необходим Соединенным Штатам для обеспечения международной безопасности, упомянув риски со стороны КНР и России.

«У нас нет выбора», — заключил он.

27 марта агентство Bloomberg писало, что Трамп одержим идеей получить остров из-за его значения для обороны США и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой.