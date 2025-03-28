USAID больше не будет
28 марта Государственный департамент США уведомил Конгресс о решении распустить Агентство США по международному развитию (USAID).
В рамках реорганизации, которая будет завершена к 1 июля, часть функций агентства перейдет в ведение Госдепа.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что программы внешней помощи будут адаптированы, чтобы соответствовать интересам США. Он подчеркнул, что функции, которые не соответствуют приоритетам США, будут упразднены.
«Правильно оказанная иностранная помощь может продвигать наши национальные интересы, защищать границы и укреплять отношения с союзниками. К сожалению, USAID давно отклонилось от своей первоначальной миссии, и результаты оказались недостаточными при высоких затратах», — отметил Рубио.
Согласно информации Reuters, Департамент государственной эффективности (DOGE) сообщил сотрудникам USAID о ликвидации всех должностей, не предусмотренных законом. Работникам предложат уволиться либо 1 июля, либо 2 сентября. В заявлении DOGE указано, что Госдеп возьмет на себя «жизненно важные и стратегические программы помощи» агентства в период с июля по сентябрь. Однако персонал USAID не будет автоматически переведен в Госдепартамент, который проведет отдельный процесс найма.
Ранее администрация Дональда Трампа уже сократила международную помощь через USAID более чем на 27 миллиардов долларов.