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Секретные документы британской армии нашли на улице

28 мартa 2025, 23:38 796

Министерство обороны Великобритании расследует утечку конфиденциальной военной информации после того, как секретные документы обнаружили на улице в Ньюкасле. Об этом сообщает The Guardian.

Бумаги были найдены 16 марта в районе Скотсвуд. Они были разбросаны на тротуарах и возле припаркованных автомобилей. Документы, связанные с подразделениями, размещенными на военной базе Каттерик в Северном Йоркшире, содержали данные о званиях военнослужащих, их электронных адресах, графиках смен и выдаче оружия. В некоторых из них также упоминались сведения об арсенале и системе обнаружения вторжений (IDS).

Согласно британским правительственным директивам, конфиденциальные документы должны уничтожаться с помощью шредеров или сжиганием. Некоторые найденные бумаги имели гриф «Чувствительная информация», раскрытие которой, согласно официальным указаниям, может нанести «умеренный ущерб стратегическим и экономическим интересам Великобритании» и в исключительных случаях представлять угрозу жизни.

Документы были переданы в Министерство обороны, где подтвердили начало расследования инцидента.

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