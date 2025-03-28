Авиация ВСУ разгромила военный объект в РФ

По данным Генштаба ВСУ, объект использовался для запуска беспилотников.

Отмечается, что в результате удара уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства.

«По предварительным данным, погибло от 15 до 40 человек», – сообщили в Генштабе.

Отмечается, что удар был нанесен в ответ на удары беспилотников по территории Украины.

«Ранее по объекту «Погар» фиксировались запуски БПЛА», – заявили в Генштабе.

По мнению украинской стороны, уничтожение данного пункта пропуска может повлиять на боевые действия в приграничных районах.