Украинский город в огне после атаки российских дронов

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил о первом погибшем. Еще шестеро пострадали, среди них 27-летняя беременная женщина с колото-рубленой раной. Двое раненых в тяжелом состоянии — 69-летние мужчина и женщина. Информация уточняется.

В больницу доставлены четыре человека. Масштабный пожар охватил ресторанно-гостиничный комплекс Bartolomeo, также загорелись многоэтажки и частные дома. Спасатели продолжают тушение.

В результате ударов в городе возникло несколько пожаров.

Вечером в пятницу, 28 марта, российская армия массированно атаковала Днепр с помощью ударных дронов.

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Вечером 28 марта российская армия атаковала Днепр беспилотниками, в результате чего в городе возникло несколько пожаров.

Председатель областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе раздаются взрывы и есть повреждения в жилом секторе. "Предварительно, возникли пожары, информация уточняется", — отметил Лысак.

По данным местных пабликов, удар пришелся на ресторанно-гостиничный комплекс Bartolomeo, где начался сильный пожар. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Взрывы в городе продолжаются.