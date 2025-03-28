Дональд Трамп как «крепкий хозяйственник»
Как известно, Дональд Трамп – надежда всего рыночно ориентированного человечества в борьбе против «леваков». Даже крайние либертарианцы, на дух не переносящие государство, падают ниц перед нынешним президентом Америки, видя в нем выдающегося борца за свободный рынок.
Правда, это не очень вяжется с любовью Трампа к тарифам как способу улаживать торговые отношения с другими странами. По сути, это способ налогообложения, который тяжелым грузом ложится на потребителей и заметно тормозит экономическое развитие. Вполне себе этатистская регулятивная мера, тем более болезненная, когда она связана с довольно произвольным применением.
Но окончательные сомнения в том, что Трамп – враг свободной экономики, развеиваются после новости от The Wall Street Journal о том, что президент США в начале марта организовал большой разговор с генеральными директорами ведущих автопроизводителей страны и предупредил, чтобы они не вздумали повышать цены на автомобили из-за пошлин, которые он намеревается ввести.
Белый дом давно оповестил всех, что в среду, 2 апреля, 25-процентные тарифы будут введены на все автомобили, произведенные не в США, а не позднее 3 мая такие же тарифы начнут действовать и на импортные автомобильные запчасти: двигатели, трансмиссии, детали силовых агрегатов и электрические компоненты. Как после этого не компенсировать потери ценой – непонятно, однако президент предупредил, что сочтет такой шаг как недружественный. По сути, пригрозил неприятностями. Чтобы американский лидер диктовал ценовую политику производителям, угрожая карами, такого история еще не знала. Что-то в этом есть от советского планового хозяйства. Какой тут свободный рынок!
Акции автомобильных компаний, причем американских в том числе, поползли вниз. Это коснулось и компании Илона Маска Tesla, ведь она, как и другие, использует импортные комплектующие. А кто не использует? В современном мире только в голове Дональда Трампа существуют «американские», «японские» или «немецкие» автомобили. Все они собираются из запчастей, которые производятся в самых разных странах.
В результате, как подсчитали аналитики Cox Automotive, автомобили, произведенные в США, после введения новых тарифов вырастут в цене на три тысячи долларов, автомобили, выпущенные в Канаде и Мексике, – на шесть тысяч долларов. По оценке Anderson Economic Group, 25-процентные пошлины на комплектующие только из Мексики и Канады увеличат стоимость американских автомобилей от четырех до десяти тысяч долларов в зависимости от модели. Считается, что влияние тарифов начнет сказываться через месяц-другой, когда будут распроданы запасы новых автомобилей. После этого цены скакнут на 11-12%, чтобы компенсировать тарифы, по мнению аналитиков Morgan Stanley.
По первым прикидкам, в результате таможенной войны продажи легковых автомобилей в США упадут на 11% и на прежний уровень не смогут выйти в ближайшие несколько лет. По данным S&P Global Mobility, в минувшем году было продано больше 16 миллионов авто, из которых 54% были произведены в США, 46% завезены по импорту. Уже очевидно, что продажи импорта просядут, а своим придется как-то выживать в условиях выросших цен на завозимые запчасти и компоненты.
Это, конечно, совсем не здоровая ситуация, проблем же прибавляет полная непредсказуемость действий властей, которые то вводят пошлины, то откладывают их введение, то грозят наказанием производителям за попытки сбалансировать финансовое положение.
Такой вот выходит из Дональда Трампа «крепкий хозяйственник» советского типа, а вовсе не наследник открытой рейгановской неолиберальной экономики и глобализма. Результаты грозят быть соответствующими.