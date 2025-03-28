Дональд Трамп как «крепкий хозяйственник»

Как известно, Дональд Трамп – надежда всего рыночно ориентированного человечества в борьбе против «леваков». Даже крайние либертарианцы, на дух не переносящие государство, падают ниц перед нынешним президентом Америки, видя в нем выдающегося борца за свободный рынок. Правда, это не очень вяжется с любовью Трампа к тарифам как способу улаживать торговые отношения с другими странами. По сути, это способ налогообложения, который тяжелым грузом ложится на потребителей и заметно тормозит экономическое развитие. Вполне себе этатистская регулятивная мера, тем более болезненная, когда она связана с довольно произвольным применением. Но окончательные сомнения в том, что Трамп – враг свободной экономики, развеиваются после новости от The Wall Street Journal о том, что президент США в начале марта организовал большой разговор с генеральными директорами ведущих автопроизводителей страны и предупредил, чтобы они не вздумали повышать цены на автомобили из-за пошлин, которые он намеревается ввести.

Белый дом давно оповестил всех, что в среду, 2 апреля, 25-процентные тарифы будут введены на все автомобили, произведенные не в США, а не позднее 3 мая такие же тарифы начнут действовать и на импортные автомобильные запчасти: двигатели, трансмиссии, детали силовых агрегатов и электрические компоненты. Как после этого не компенсировать потери ценой – непонятно, однако президент предупредил, что сочтет такой шаг как недружественный. По сути, пригрозил неприятностями. Чтобы американский лидер диктовал ценовую политику производителям, угрожая карами, такого история еще не знала. Что-то в этом есть от советского планового хозяйства. Какой тут свободный рынок! Акции автомобильных компаний, причем американских в том числе, поползли вниз. Это коснулось и компании Илона Маска Tesla, ведь она, как и другие, использует импортные комплектующие. А кто не использует? В современном мире только в голове Дональда Трампа существуют «американские», «японские» или «немецкие» автомобили. Все они собираются из запчастей, которые производятся в самых разных странах. В результате, как подсчитали аналитики Cox Automotive, автомобили, произведенные в США, после введения новых тарифов вырастут в цене на три тысячи долларов, автомобили, выпущенные в Канаде и Мексике, – на шесть тысяч долларов. По оценке Anderson Economic Group, 25-процентные пошлины на комплектующие только из Мексики и Канады увеличат стоимость американских автомобилей от четырех до десяти тысяч долларов в зависимости от модели. Считается, что влияние тарифов начнет сказываться через месяц-другой, когда будут распроданы запасы новых автомобилей. После этого цены скакнут на 11-12%, чтобы компенсировать тарифы, по мнению аналитиков Morgan Stanley.