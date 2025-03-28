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Орбан: я не трус, но я боюсь. Зеленский: долг платежом красен

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:18 1173

Фото дня

Мандалай, Мьянма. В стране произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Фото: Aung Shine Oo/AP

Кабала

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет считать долгом военную помощь со стороны США.

«Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который является совершенно другим документом, чем предыдущее рамочное соглашение. Украина не будет признавать военную помощь США долгом. Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», - сказал Зеленский.

По данным Кильского института мировой экономики, помощь США Украине с 24 февраля 2022 года составила $123 млрд.

Предложение

Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения временной администрации в Украине под эгидой ООН.

Путин пояснил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры.

«В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с США, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения на Украине временного управления», - заявил Путин.

Две реальности одного континента: куда Зеленскому с Орбаном?

Арестант

Суд в Молдове санкционировал арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Она была задержана 25 марта в рамках дела против пророссийской политической партии «Шор». Ее обвиняют в незаконном финансировании политической партии.

Гуцул возглавляет Гагаузскую автономию с лета 2023 года.

Предчувствие

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа сейчас готовит себя к войне, в то время как реальной угрозы конфликта не существует.

«Угрозы войны нет. Мы остаемся на стороне мира, но если Европа начнет войну, то, само собой, мы в нее не вступим», - заявил Орбан.

Он отметил, что сейчас непохоже, чтобы Европа сталкивалась с непосредственной угрозой войны, и очень маловероятно, что кто-то нападет на члена НАТО.

Когда долги превращаются в цифры

Долги

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует, что госдолг страны составит 100% ВВП в текущем финансовом году и увеличится до рекордных 107% ВВП в 2029 финансовому году.

«Рост госдолга замедлит экономический рост, приведет к увеличению процентных выплат в пользу иностранных держателей долга и создаст значительные риски для бюджетных и экономических прогнозов», - говорится в обзоре CBO.

Ранее рейтинговое агентство Moody's предупредило, что вводимые президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт могут помешать стране взять под контроль растущий дефицит бюджета.

Атака

Израиль впервые с ноября атаковал Бейрут. Это случилось после того, как с территории Ливана по северу Израиля были выпущены две ракеты.

Израильские БПЛА нанесли удары по пригороду Бейрута. Атака была направлена на жилой дом в районе Хадас в южном пригороде Бейрута.

Напомним, в ноябре было заключено перемирие между Израилем и группировкой «Хезболла».

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