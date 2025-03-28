Фото дня Мандалай, Мьянма. В стране произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Кабала Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет считать долгом военную помощь со стороны США. «Украина получила от США проект нового соглашения по полезным ископаемым, который является совершенно другим документом, чем предыдущее рамочное соглашение. Украина не будет признавать военную помощь США долгом. Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», - сказал Зеленский. По данным Кильского института мировой экономики, помощь США Украине с 24 февраля 2022 года составила $123 млрд. Предложение Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения временной администрации в Украине под эгидой ООН. Путин пояснил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры. «В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с США, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения на Украине временного управления», - заявил Путин.

Арестант Суд в Молдове санкционировал арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Она была задержана 25 марта в рамках дела против пророссийской политической партии «Шор». Ее обвиняют в незаконном финансировании политической партии. Гуцул возглавляет Гагаузскую автономию с лета 2023 года. Предчувствие Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа сейчас готовит себя к войне, в то время как реальной угрозы конфликта не существует. «Угрозы войны нет. Мы остаемся на стороне мира, но если Европа начнет войну, то, само собой, мы в нее не вступим», - заявил Орбан. Он отметил, что сейчас непохоже, чтобы Европа сталкивалась с непосредственной угрозой войны, и очень маловероятно, что кто-то нападет на члена НАТО.