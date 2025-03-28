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Премьер Италии верит Путину

00:33 768

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила уверенность, что российский президент Владимир Путин будет придерживаться мирного соглашения по Украине, если его подпишет президент США Дональд Трамп.

«Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, она будет соблюдена. Я в это верю. Пока Трамп при власти, Путин будет выполнять соглашение. Проблема в том, что будет после этого», – отметила Мелони в интервью для The Financial Times.

Кроме того, она высказалась против идеи развертывания миротворческого контингента в Украине, назвав такую инициативу слишком сложной и рискованной. Мелони добавила, что российский президент может воспринять введение миротворческих сил как провокацию.

«Нужно быть осторожными, потому что это может быть воспринято скорее как угроза», – подчеркнула она.

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