В Турции арестовали шведского журналиста

Суд в Анкаре постановил арестовать шведского журналиста Кая Йоакима Медина по обвинениям, связанным с расследованием Генпрокуратуры Турции, которое продолжается с января 2023 года.

По данным газеты Sabah, журналист был задержан в Стамбуле, куда он приехал освещать акции протеста.

Расследование касается событий в Стокгольме 11 января 2023 года, когда у здания мэрии прошла акция с участием сторонников запрещённой в Турции террористической организации Рабочей партии Курдистана.

В рамках дела было установлено 15 подозреваемых, включая Медина. После его въезда в Турцию полиция задержала его, и суд принял решение об аресте.