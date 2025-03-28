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В Турции арестовали шведского журналиста

01:36 136

Суд в Анкаре постановил арестовать шведского журналиста Кая Йоакима Медина по обвинениям, связанным с расследованием Генпрокуратуры Турции, которое продолжается с января 2023 года.

По данным газеты Sabah, журналист был задержан в Стамбуле, куда он приехал освещать акции протеста.

Расследование касается событий в Стокгольме 11 января 2023 года, когда у здания мэрии прошла акция с участием сторонников запрещённой в Турции террористической организации Рабочей партии Курдистана.

В рамках дела было установлено 15 подозреваемых, включая Медина. После его въезда в Турцию полиция задержала его, и суд принял решение об аресте.

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