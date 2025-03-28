Что будет с Бакинской декларацией? И как поступить Азербайджану?

«США не выполняют исконную миссию лидера свободного мира, и этот пробел должна восполнить Европа, - заявила в интервью haqqin.az Джин Бадершнайдер, член Совета директоров и председатель Комитета по устойчивому развитию холдинга Fortescue LTD. - Новым лидером свободного мира должна быть европейская цивилизация, включая Азербайджан». По словам Бадершнайдер, администрация Дональда Трампа изолирует США не только от мировой политики, но и от других глобальных вопросов, по которым за Америкой числятся значительные международные обязательства. «Устроенная Трампом абсурдная торговая война бумерангом ударит ростом цен по самим США и по всему миру, - считает она. - Тарифная война негативно отразится на всей глобальной экономике. Обратите внимание, и консервативные Wall Street Journal с The Intercept, и либеральная The Guardian в один голос утверждают: «Торговая война США – это большая глупость!» Хотя сам Трамп убежден, что в долгосрочной перспективе это приведет к росту производства в США и снижению цен. Но до сих пор остается тайной, что в понимании президента США означает «долгосрочная перспектива»? Срок президентства самого Дональда Трампа или все-таки время тех, кто сменит его в Овальном кабинете? У Трампа нет ясных, продуманных планов, а есть лишь отчаянный популизм, игра на публику. И если глава самой могущественной страны на земле продолжит нынешний курс, то мир ожидают очень непростые четыре года…»

По мнению Джин Бадершнайдер, пренебрежение интересами Европы, демонстрируемое членами президентской команды, в частности Джеем Ди Вэнсом и Илоном Маском, не имеет логического объяснения. «Они очень хотят показать не субъектность Европы, - говорит Бадершнайдер. – Я не намерена вдаваться в политические нюансы, но утверждаю, что Европа уже глубоко задумалась над путями скорейшего заполнения вакуума, который может остаться после того, как США «уплывут» из Европы к себе, за свой «прекрасный океан». Нам очень повезло, что COP29 в Баку был проведен до президентства Дональда Трампа, не верящего в необратимость климатических изменений и собравшего вокруг себя всякого рода климатических скептиков, антиваксеров и прочих противников научных представлений». По словам Джин, мировое сообщество приняло на бакинском климатическом саммите после беспрецедентных по накалу страстей конкретный план, дорожную карту по декарбонизации, втрое, до 1,3 триллиона долларов, увеличив ассигнования на защиту климата, и создав глобальный углеродный рынок с системой кредитования. «Но Трамп полностью отвергает существование этой проблемы, и непонятно, что будет с принятыми в Баку обязательствами США по финансированию программ ограничения выбросов CO2 в атмосферу, - говорит Джин Бадершнайдер, не скрывая озабоченности. - Трамп может сколько угодно игнорировать эту проблему, однако реальность говорит о надвигающейся климатической катастрофе. Январь 2025 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в январе 2024 года.

В Греции в начале марта температура вначале поднялась до 30 градусов, а спустя несколько дней опустилась до минус 3 по Цельсию. В Норвегии с конца февраля держится температура +16, тогда как в недавнем прошлом весь март держались морозы. Мы продолжаем наблюдать беспрецедентные темпы таяния льда в Арктике и экстремальные погодные явления по всему миру. И в такой ситуации риелтор, ставший политиком, отказывается принять реальность глобального потепления и выступает против любых действий по борьбе с изменением климата. А руководитель департамента государственной эффективности Илон Маск и вовсе обещает сократить регулирование сферы ископаемого топлива! Следует понять: даже если Трамп закроет «зеленую» энергетику и вновь выйдет из Парижского соглашения по климатическим изменениям, Европе, Австралии, Канаде, Японии, другим странам глобального Запада ни в коем случае нельзя поддаваться этой губительной практике, и следует с еще большей энергией развивать области возобновляемых источников энергии и климатического перехода». Еще одним проявлением популизма Белого дома, по мнению Бадершнайдер, может стать выход США из Всемирной организации здравоохранения. «Видимо, Трамп не верит не только в климатические изменения, но и в существование малярии, лихорадки Эбола и других инфекций и рисков пандемий, - иронизирует Джин. - Тем не менее, приходится надеяться на американскую государственную систему сдержек и противовесов, способную нивелировать всякого рода реакционные решения президентской власти. К примеру, когда Трамп во время своей первой каденции вывел США из Парижского соглашения по климату, власти 24 штатов остались в этом договоре. По опросам общественного мнения, большинство граждан США поддерживают международные усилия по борьбе с парниковым эффектом и не хотят оставаться вне глобального климатического процесса.