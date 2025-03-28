«Радио Свобода» будет работать

Об этом говорится в письме, которое подписала старший советник Агентства Кэри Лейк после того, как «Радио Свобода» обжаловало прекращение финансирования в суде, передает BBC.

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отказалось от своего решения отменить грантовое финансирование для «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL).

Накануне федеральный судья США временно заблокировал попытку администрации Трампа закрыть «Радио Свобода».

«Руководство USAGM не может одним предложением с минимальным обоснованием заставить RFE/RL прекратить работу, даже если президент приказал им это сделать, — написал судья окружного суда США Ройс Ламберт. — Суд пришел к выводу в соответствии со сложившейся позицией Конгресса, что дальнейшая деятельность RFE/RL соответствует общественным интересам».

Лейк также уведомила суд, что отозвала свое предыдущее решение о прекращении действия гранта, чтобы таким образом прекратить юридическое противостояние с вещателем. В то же время она в письме уточнила, что агентство оставляет за собой право аннулировать грант в будущем.

Оставшаяся часть гранта рассчитана до 30 сентября 2025 года.

Согласно официальному отчету USAGM, в 2025 году на финансирование «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» было выделено 153 млн долларов. В заявлении на сайте RFE/RL указано, что сейчас вещатель ожидает официального подтверждения о возобновлении грантового финансирования.

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) курирует работу пяти крупных американских медиакорпораций, вещающих на 49 языках, включая «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки», «Радио Свободная Азия» (RFA), Офис вещания на Кубу.

США основали «Радио Свобода» в 1953 году, во время холодной войны, для информационной борьбы с Советским Союзом.