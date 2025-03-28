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МВФ поддержал Украину новым траншем в $400 млн

01:52 399

МВФ одобрил выделение Украине транша в $400 млн в рамках седьмого обзора экономики страны.

Общий объем выплат по программе составит $10,1 млрд. Транш направлен на поддержку бюджета Украины.

В МВФ отметили прогресс в реформах, мобилизации доходов и внешней поддержке, что способствует макроэкономической стабильности. В то же время для дальнейшего успеха необходимы усилия в области налоговых и антикоррупционных реформ, а также реструктуризации долгов.

Прогнозируется, что в 2025 году экономический рост Украины замедлится, а безработица сократится до 10,2% в 2024 году.

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