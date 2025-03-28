Если уровень Каспийского моря опустится еще на 5 метров, произойдет катастрофа

Новые данные, полученные в ходе исследования международной группы ученых, в которую вошли представители Института гидробиологии и экологии Казахстана и Центральноазиатского института экологических исследований, свидетельствуют, что даже «умеренное» снижение уровня Каспийского моря на 5-10 метров обернется катастрофическими последствиями для жителей прибрежных населенных пунктов и местного биоразнообразия. Об этом сообщает пресс-служба экологического движения Save the Caspian Sea. В исследовании говорится, что к 2100 году глобальное потепление приведет к снижению уровня Каспийского моря на 21 метр. Судя по результатам анализов, уже при обмелении уровня воды на пять метров каспийская нерпа может потерять 57 процентов мест размножения, а при десятиметровом падении этот показатель достигнет 81 процента.

Осетровые рыбы в Каспии, чья популяция за последние 50 лет сократилась на 90 процентов, могут утратить еще до 45 процентов среды обитания на мелководье. Как известно, Каспийское море исторически богато биоразнообразием, помогающим обеспечить существование более 300 видов эндемичных беспозвоночных и 76 эндемичных видов рыб. «Обрушение экосистемы Каспийского моря также угрожает международно значимым природным территориям, включая нерестилища рыб и места остановки мигрирующих птиц», - считают авторы исследования. В движении Save the Caspian Sea утверждают, что негативное воздействие снижения уровня воды затронет более 80 процентов экосистем и экологически значимых зон в регионе. Сокращение осадков усугубит существующий дефицит воды, в результате чего последствия для инфраструктуры, экономики и местных жителей будут весьма серьезными. Волга, являющаяся ключевым торговым маршрутом региона, может стать непроходимой, что нарушит цепочки поставок миллионов тонн грузов в год. А в казахстанском Актау из-за падения уровня моря уже возникли проблемы с опреснением воды.

«Каспийское море исчезает на наших глазах, и последствия этого крайне серьезны, - заявил основатель движения Save the Caspian Sea Вадим Ни. - Это не только экологический кризис, но и гуманитарная и экономическая катастрофа. Современные исследования Каспийского моря подтверждают то, о чем мы говорили с момента запуска нашего движения: для решения этих проблем необходим комплексный подход, а также пристальное международное внимание и сотрудничество. Прогнозы ученых показывают, что уже к 2028 году регион Центральной Азии столкнется с хронической нехваткой воды. В частности, потеря 20 процентов Каспийского моря может нанести непредсказуемый ущерб растущему населению Казахстана». В движении считают, что кризис Каспия напоминает экологическую катастрофу Аральского моря, когда деградация окружающей среды привела к тяжелым последствиям для здоровья людей. «Токсичная пыль с высохшего дна Каспийского моря может вызвать респираторные заболевания у миллионов людей, - утверждают в Save the Caspian Sea. - Береговая линия может отступить на 89 километров (средний оценочный показатель), что вынудит прибрежные поселения Казахстана и России переселяться вглубь своих стран. Из-за исчезновения нерестилищ рыб рыболовы окажутся на грани экономического краха, а такие альтернативные источники дохода, как аквакультура и экотуризм, попросту исчезнут». Следует отметить, что устойчивое снижение уровня Каспийского моря не только создает в регионе угрозу экологической катастрофы, но и негативно влияет на грузоперевозки по Срединному коридору. Паромы, перевозящие грузы из портов Казахстана и Туркменистана и обратно, а также танкеры, доставляющие в Баку казахстанскую нефть, уже загружены ниже нормы. По словам Кайрата Калиоллы, главного менеджера отдела транспортной логистики порта Актау, сейчас в 12-тысячный танкер загружается не больше 7.000-7.300 тонн нефти.