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Сколько медалей завоюет Азербайджан на AGF Trophy?

Отдел спорта
05:29 264

На Национальной гимнастической арене стартовал международный турнир AGF Trophy по художественной гимнастике, в котором принимают участие спортсменки из 16 стран.

В первый день в индивидуальных соревнованиях сеньорки и юниорки выступали в квалификации с обручем и мячом. Кроме того, юниорские групповые команды продемонстрировали композиции с пятью обручами, а взрослые группы - с пятью лентами.

В соревнованиях сеньорок с обручем в финал от Азербайджана пробились Илона Зейналова и Захра Джафарова. С мячом в финал вышли Захра Джафарова и Камилла Сейидзаде.

В юниорском турнире в решающую стадию вышли Азада Атакишиева и Нур Садыхова (обруч), а также Шямс Агагусейнова и Айла Ибрагимова (мяч).

В финал с пятью обручами прошла и юниорская групповая команда Азербайджана.

Сегодня в личных соревнованиях участницы выступят с булавами и лентой. Групповые команды покажут композиции с пятью парами булав (юниорки), а также с тремя лентами и двумя мячами (сеньорки).

По итогам сегодняшнего дня определятся победительницы в многоборье и в командном первенстве. Финалы состоятся 30 марта.

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