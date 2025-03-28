Трамп пообещал защитить Гренландию от России

США обеспечивали безопасность Гренландии в прошлом веке и готовы сделать это сейчас в свете новых угроз, следует из опубликованного президентом Дональдом Трампом ролика в соцсети Truth Social.

В нем напоминают, что США защищали Гренландию во время Второй мировой войны от немецких войск. Показаны архивные кадры.

«Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. <...> Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», — говорится в видео.

Ролик был опубликован на фоне визита на остров вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он побывал на американской военной базе Питуффик. На пресс-конференции там Вэнс сказал, что «народ Гренландии будет иметь право на самоопределение» (имеется в виду возможность объявления Гренландией независимости от Дании), и что США надеются на выбор жителями острова «партнерства» с Вашингтоном, поскольку Соединенные Штаты — «единственная страна в мире, которая уважает их суверенитет и гарантирует их безопасность».

Визит Вэнса был сокращен по сравнению с более ранними планами, которые вызвали критику в Дании и Гренландии. Источник Axios сказал, что корректировку поездки Копенгаген и Нуук восприняли как ответ на их недовольство и расценили как позитивный шаг со стороны США.