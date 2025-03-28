Starlink уже в Азербайджане

Высокоскоростной спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX заработал на территории Азербайджана, сообщает компания в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Starlink начала предоставление спутникового интернета в Армении. Услуга доступна в городах и удаленных регионах страны, включая труднодоступные территории.

21 марта прошлого года министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сообщил в соцсети Х, что Азербайджан обсудил с компанией Starlink внедрение в стране услуги широкополосного спутникового интернета.

9 мая между Космическим агентством («Азеркосмос») при Министерстве цифрового развития и транспорта и SpaceX было подписано соглашение о запуске интернет-услуг Starlink в Азербайджане.