USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами
Новость дня
Задержан стройбарон, который разрушил дом вместе с жильцами

В Стамбуле ожидается масштабный митинг

10:26 1416

Сегодня в Стамбуле пройдет масштабный митинг в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу.

В акции, организованной главной оппозиционной партией Турции CHP, примут участие представители шести политических партий. Они выступят с призывом об освобождении Имамоглу и проведении досрочных выборов.

Организаторы ожидают участия около миллиона человек. В связи с проведением митинга в некоторых районах Стамбула будут временно перекрыты дороги, включая прибрежную дорогу Малтепе-Картал.

Также CHP начнет кампанию по сбору подписей за независимый судебный процесс и досрочные выборы с целью собрать 28 млн подписей, что соответствует количеству голосов, отданных за президента Эрдогана на выборах 2023 года.

Израильтяне в гневе из-за скандального чата в Signal
Израильтяне в гневе из-за скандального чата в Signal
11:21 453
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть!
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть! наш комментарий
10:51 1067
Если уровень Каспийского моря опустится еще на 5 метров, произойдет катастрофа
Если уровень Каспийского моря опустится еще на 5 метров, произойдет катастрофа наш обзор
01:56 9171
Украинские войска продвинулись на территории России
Украинские войска продвинулись на территории России
10:52 1035
В Стамбуле ожидается масштабный митинг
В Стамбуле ожидается масштабный митинг
10:26 1417
Starlink уже в Азербайджане
Starlink уже в Азербайджане
10:20 1917
Трамп пообещал защитить Гренландию от России
Трамп пообещал защитить Гренландию от России
10:10 850
Сколько медалей завоюет Азербайджан на AGF Trophy?
Сколько медалей завоюет Азербайджан на AGF Trophy?
05:29 1572
Что будет с Бакинской декларацией? И как поступить Азербайджану?
Что будет с Бакинской декларацией? И как поступить Азербайджану? для haqqin.az комментирует Джин Бадершнайдер
01:37 6205
Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
28 мартa 2025, 20:45 5452
Пророчество Орианы Фаллачи
Пророчество Орианы Фаллачи исповедь на заданную тему
00:51 6654

ЭТО ВАЖНО

Израильтяне в гневе из-за скандального чата в Signal
Израильтяне в гневе из-за скандального чата в Signal
11:21 453
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть!
Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть! наш комментарий
10:51 1067
Если уровень Каспийского моря опустится еще на 5 метров, произойдет катастрофа
Если уровень Каспийского моря опустится еще на 5 метров, произойдет катастрофа наш обзор
01:56 9171
Украинские войска продвинулись на территории России
Украинские войска продвинулись на территории России
10:52 1035
В Стамбуле ожидается масштабный митинг
В Стамбуле ожидается масштабный митинг
10:26 1417
Starlink уже в Азербайджане
Starlink уже в Азербайджане
10:20 1917
Трамп пообещал защитить Гренландию от России
Трамп пообещал защитить Гренландию от России
10:10 850
Сколько медалей завоюет Азербайджан на AGF Trophy?
Сколько медалей завоюет Азербайджан на AGF Trophy?
05:29 1572
Что будет с Бакинской декларацией? И как поступить Азербайджану?
Что будет с Бакинской декларацией? И как поступить Азербайджану? для haqqin.az комментирует Джин Бадершнайдер
01:37 6205
Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
Армения отравляет Араз, а Иран готовится напоить водой из нее азербайджанцев
28 мартa 2025, 20:45 5452
Пророчество Орианы Фаллачи
Пророчество Орианы Фаллачи исповедь на заданную тему
00:51 6654
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться