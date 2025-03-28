В Стамбуле ожидается масштабный митинг

Сегодня в Стамбуле пройдет масштабный митинг в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу.

В акции, организованной главной оппозиционной партией Турции CHP, примут участие представители шести политических партий. Они выступят с призывом об освобождении Имамоглу и проведении досрочных выборов.

Организаторы ожидают участия около миллиона человек. В связи с проведением митинга в некоторых районах Стамбула будут временно перекрыты дороги, включая прибрежную дорогу Малтепе-Картал.

Также CHP начнет кампанию по сбору подписей за независимый судебный процесс и досрочные выборы с целью собрать 28 млн подписей, что соответствует количеству голосов, отданных за президента Эрдогана на выборах 2023 года.