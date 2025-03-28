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Украина не готова передать США все ресурсы

10:37 713

Украина, вероятно, не сможет принять условия ресурсного соглашения с США, что может привести к «новому раунду конфликта» Киева и Вашингтона. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Проблема в том, что Украина почти наверняка не сможет принять эти условия. Несоответствие ожиданий грозит настроить США и Украину на новый раунд конфликта по поводу того, что президент Трамп может получить в обмен на поддержку Киева в его борьбе (с Россией)», — говорится в сообщении издания.

Заявление президента США Дональда Трампа в начале февраля о редкоземельных металлах Украины переросло в план Вашингтона по извлечению прибыли из украинских экономических проектов в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов, а также инфраструктурных проектов, включая порты и трубопроводы, пишет WSJ.

28 марта депутат Рады Алексей Гончаренко заявлял, что соглашение Украины и США по редкоземельным ресурсам не предусматривает гарантий безопасности Киеву со стороны Вашингтона. По словам депутата, соглашение лишь декларативно подтверждает партнерство, однако не обязывает США защищать Украину.

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