Украинские войска продвинулись на территории России

Украинские войска продолжают боевые действия на территории России, в частности в Белгородской области. По данным российских военных блогеров, продолжаются столкновения, а западные аналитики заявляют о продвижении Украины на несколько километров, пишет Reuters.

В пятницу ряд российских военных корреспондентов заявили, что украинские подразделения находятся в Белгородской области и ведут бои с российскими войсками. В то же время ни Киев, ни Москва официально не подтвердили эту информацию. Министерство обороны России ранее заявляло, что его войска отбили несколько попыток украинских сил прорвать границу в Белгородской области.

Вооруженные силы Украины воздерживаются от комментариев относительно этих событий, что может быть связано с вопросами оперативной безопасности. В то же время президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве отметил, что украинская армия осуществила определенные шаги за пределами Курской области для уменьшения давления на украинские позиции.

Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко предположил, что украинские силы могут действовать в Белгородской области с целью нейтрализации угроз со стороны российских войск, которые концентрируются вблизи границы.

Российский военный блог "Рыбарь", который имеет более 1,3 миллиона подписчиков, сообщил об ожесточенных боях в населенном пункте Поповка, где стороны активно используют дроны для ударов. Телеграм-канал "Два майора" заявил, что российские войска ведут "оборонительные операции".

Еще один российский военный блог "Архангел Спецназа" сообщил о боях в селе Демидовка, заявив, что там якобы находятся окруженные украинские военные. Независимых подтверждений этой информации нет.