Европа бросает все силы на войну с Россией: быть или не быть!

«У Европы нет будущего, если она не может сама себя защитить» - эта мысль все больше овладевает умами европейских политиков. Украина многому их научила, пусть и пока еще не всех, а Трамп заставил на вопросы обороны взглянуть по-новому. И теперь она стряхивает с себя сонное оцепенение в военных вопросах. Если сложить все армии стран Евросоюза и их вооружение – то они превосходят Россию. Но этот военный потенциал плохо скоординирован, не имеет общего командования, планов развертывания, подготовленных оборонительных рубежей, уступает Москве по ядерному потенциалу. А главное – практически не имеет запасов и резервов на случай интенсивного конфликта.

Проще говоря, военные склады Европы пусты. У той же Польши запасов артиллерийских снарядов хватит лишь на неделю интенсивных боев. И вряд ли у ее европейских союзников по НАТО ситуации лучше. По плану «ReArm Europe» предполагается выделить €800 миллиардов в течение следующих 4 лет. В том числе €650 миллиардов за счет бюджетов стран ЕС (эта цифра пока не утверждена, но объявлена как намерение) и €150 миллиардов - за счет кредита Еврокомиссии, а вот эта цифра как раз согласована и уже утверждена. Причем все ограничения на дефициты бюджетов для роста военных расходов снимаются. «ЕС стремится стать более ответственным за собственную оборону и лучше подготовленным к действиям и автономному реагированию на текущие и будущие вызовы и угрозы, включая войну с Россией и ее последствия для европейской безопасности, которые представляют собой экзистенциальный вызов для ЕС», - говорится в недавно принятых документах Евросоюза.

Окончательная цель ЕС – достичь к 2028 году расходов на оборону в размере 3% ВВП. А пока вопрос прокручивается в шестеренках европейской бюрократии – оборонные концерны уже готовятся к золотому дождю, который прольется на них в ближайшие годы, и спешно готовят или достают из запасников передовые военные разработки, готовясь после оплаты из бюджета ЕС и получения государственных заказов поставить их на конвейер. Такие гиганты ВПК как итальянский Leonardo, немецкий Rheinmetall, военный сектор Airbus, шведские, финские, чешские, польские, болгарские, много еще чьи производители выстроились в большую очередь для получение государственных военных заказов. Предлагая как добротную, проверенную временем традиционную военную продукцию – так и нечто совершенно новое, вроде Super Rapid Naval Gun — почти восьмитонную автоматическую морскую пушку, способную сбивать крылатые ракеты и дроны-камикадзе с частотой 120 выстрелов в минуту. Или ELSA — крылатую ракету с дальностью от 1000 до 2000 км. А стартап Isar Aerospace строит завод по выпуску ракет-носителей длиной 28 метров с элементами, напечатанными на 3D-принтере. Впрочем, перечислять все новые европейские разработки в военной сфере – никакой статьи не хватит. А время поджимает – по мнению командующего вооруженными силами Норвегии Эйрика Кристофферсена, у Европы есть «окно возможностей» в два-три года, прежде чем Россия восстановит свой потенциал для ведения полномасштабной войны. С этими сроками соглашаются многие, в том числе – и аналитики немецкой разведки.