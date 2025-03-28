Новый скандал: глава Пентагона — «неверный»
В США продолжается скандал, связанный с тем, что команда национальной безопасности администрации Трампа по ошибке поделилась с редактором оппозиционного издания The Atlantic деталями готовящихся воздушных операций против хуситов в Йемене. На этом фоне в центре всеобщего внимания оказался глава Пентагона, который, как выяснилось, назвал себя «неверным».
Американские СМИ сообщают, что когда министр обороны Пит Хегсет во время визита на военную базу Перл-Харбор на Гавайях выступал перед военнослужащими, на его запястье заметили татуировку с арабским словом «كافر» («кафир»), что означает «неверный».
Как известно, бывший офицер Национальной гвардии США, майор в отставке, который недолго служил в Ираке, а перед назначением на пост министра обороны был телеведущим ток-шоу на Fox News, является большим любителем татуировок. Его тело покрыто многочисленными рисунками, включая различные религиозные символы. Например, на одной из татуировок Хегсета изображена фраза «Deus Vult» («Этого хочет Бог»), которая была девизом Первого крестового похода. Из-за этого тату во время инаугурации президента Байдена в 2021 году Хегсета временно отстранили от выполнения служебных обязанностей.
После того как Пентагон опубликовал фотографии с визита Хегсета на базу Перл-Харбор, пользователи социальных сетей обратили внимание на его новую татуировку, которая, как выяснилось, была сделана в начале 2024 года. В исламе слово «кафир» используется для обозначения людей, которые сознательно отрицают или скрывают фундаментальные божественные истины, и оно считается крайне оскорбительным.
Хегсет идентифицирует себя как христианин и открыто заявляет о своей вере. Его религиозные убеждения играют важную роль как в личной, так и в профессиональной жизни, что отражается на его коллекции татуировок, которые он считает выражением своей веры, патриотизма и мировоззрения.
Министр обороны уже находится под пристальным вниманием после того, как стало известно, что он случайно поделился секретными деталями военной операции в групповом чате Signal, где присутствовал журналист. Этот инцидент вызвал критику со стороны представителей обеих партий, а некоторые законодатели даже потребовали его отставки.
Теперь же его татуировка стала объектом критики со стороны правозащитных организаций и объединений, защищающих гражданские права мусульман в США. По их мнению, использование высокопоставленным чиновником слова «кафир» в таком контексте свидетельствует о его враждебном отношении к исламу.
«Нанесение на тело татуировки с арабским словом «кафир», которое обозначает человека, сознательно отрицающего основополагающие божественные истины, является проявлением как антимусульманской враждебности, так и личной неуверенности», — заявил Newsweek Нихад Авад, исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) — крупнейшей в США организации по защите гражданских прав мусульман.
«Это не просто личный выбор; это явный символ исламофобии со стороны человека, курирующего военные операции США», — написал палестино-американский активист Нердин Кисвани в X (бывший Twitter). «Слово «кафир» стало оружием ультраправых идеологов, и теперь оно украшает руку человека, возглавляющего Пентагон».
По данным Newsweek, за последние два десятилетия термин «кафир» активно использовался разными группами и личностями с различными коннотациями. Боевики ИГИЛ, «Аль-Каиды» и других экстремистских организаций употребляли его (и его вариант «куффар») для обозначения как мусульманских, так и немусульманских врагов в интернете, пропаганде и социальных сетях.
В американской армии с начала 2000-х годов слово «кафир» получило другое значение. Солдаты, служившие на Ближнем Востоке, в Ираке и Афганистане, использовали его как символ неповиновения исламским террористам. Оно появлялось на наклейках, армейских грузовиках, футболках и кружках для военных.
Одним из известных людей с такой татуировкой является Джо Биггс — ветеран войны в Афганистане и член ультраправой организации Proud Boys. Недавно он был помилован Дональдом Трампом за свою роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Пока остается неясным, зачем Хегсет сделал себе татуировку со словом «кафир» — как послание радикальным исламистам, учитывая его военный опыт, или же это выражение его общего отношения к исламу.
Исполнительный директор CAIR Нихад Авад заявил: «Министр обороны Хегсет может делать на своем теле любые татуировки, но он должен помнить, что возглавляет вооруженные силы США, в которых служат тысячи американских мусульман, и что он принес присягу защищать американский народ, частью которого являются миллионы мусульман».
Напомним, что когда Трамп выдвигал Хегсета на пост министра обороны, издание The New Yorker писало, что он является ярко выраженным исламофобом. В частности, в 2015 году он якобы кричал в пьяном состоянии в одном из баров: «Убейте всех мусульман».
Пентагон пока никак не прокомментировал татуировку Хегсета, сам министр также не дал официального заявления. Однако во время утверждения его кандидатуры в Сенате он уже сталкивался с вопросами о своих татуировках и тогда ответил, что сейчас не считает их уместными.