Новый скандал: глава Пентагона — «неверный»

В США продолжается скандал, связанный с тем, что команда национальной безопасности администрации Трампа по ошибке поделилась с редактором оппозиционного издания The Atlantic деталями готовящихся воздушных операций против хуситов в Йемене. На этом фоне в центре всеобщего внимания оказался глава Пентагона, который, как выяснилось, назвал себя «неверным».

Американские СМИ сообщают, что когда министр обороны Пит Хегсет во время визита на военную базу Перл-Харбор на Гавайях выступал перед военнослужащими, на его запястье заметили татуировку с арабским словом «كافر» («кафир»), что означает «неверный».

Как известно, бывший офицер Национальной гвардии США, майор в отставке, который недолго служил в Ираке, а перед назначением на пост министра обороны был телеведущим ток-шоу на Fox News, является большим любителем татуировок. Его тело покрыто многочисленными рисунками, включая различные религиозные символы. Например, на одной из татуировок Хегсета изображена фраза «Deus Vult» («Этого хочет Бог»), которая была девизом Первого крестового похода. Из-за этого тату во время инаугурации президента Байдена в 2021 году Хегсета временно отстранили от выполнения служебных обязанностей.

После того как Пентагон опубликовал фотографии с визита Хегсета на базу Перл-Харбор, пользователи социальных сетей обратили внимание на его новую татуировку, которая, как выяснилось, была сделана в начале 2024 года. В исламе слово «кафир» используется для обозначения людей, которые сознательно отрицают или скрывают фундаментальные божественные истины, и оно считается крайне оскорбительным.

Хегсет идентифицирует себя как христианин и открыто заявляет о своей вере. Его религиозные убеждения играют важную роль как в личной, так и в профессиональной жизни, что отражается на его коллекции татуировок, которые он считает выражением своей веры, патриотизма и мировоззрения.

Министр обороны уже находится под пристальным вниманием после того, как стало известно, что он случайно поделился секретными деталями военной операции в групповом чате Signal, где присутствовал журналист. Этот инцидент вызвал критику со стороны представителей обеих партий, а некоторые законодатели даже потребовали его отставки.

Теперь же его татуировка стала объектом критики со стороны правозащитных организаций и объединений, защищающих гражданские права мусульман в США. По их мнению, использование высокопоставленным чиновником слова «кафир» в таком контексте свидетельствует о его враждебном отношении к исламу.