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Израильтяне в гневе из-за скандального чата в Signal

11:21 464

Израильские чиновники в ярости из-за утечки информации из чата Signal с участием высокопоставленных чиновников администрации Трампа, поскольку в ней содержатся секретные разведданные, которые Израиль предоставил США от источника человеческой разведки в Йемене, как стало известно CBS News.

Хотя сообщения в чате Signal, опубликованные главным редактором издания Atlantic Джеффри Голдбергом на этой неделе, возможно, и не поставили под угрозу эффективность авиаудара, учитывая сдержанность издания в обнародовании информации, они скомпрометировали человеческий источник, который передал разведданные израильтянам, а те затем передали их США для целеуказания, сообщили CBS News высокопоставленный сотрудник американской разведки и источник, осведомленный о реакции израильтян.

В четверг газета Wall Street Journal впервые сообщила о том, что израильтяне пожаловались американским чиновникам на Майка Уолтца, советника президента Трампа по национальной безопасности, который создал групповой чат и, очевидно, по ошибке добавил туда Голдберга.

Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта опубликовал статью, в которой сообщается, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц (так зовут советника президента США по нацбезопасности). Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену.

Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет (имя шефа Пентагона) опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене, в том числе были перечислены цели, оружие, а также предполагаемое время начала ударов, которое, по словам Голдберга, совпало со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.

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