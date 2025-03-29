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Азербайджан привлекает многомиллионные кредиты

Ламия Исаева, специально для haqqin.az
11:52 2657

Азербайджан в 2025 году намерен привлечь $384 млн частных инвестиций и кредиты международных финансовых институтов на реализацию проектов по выработке энергии посредством возобновляемых источников (ВИЭ) и подготовительные работы по планируемому экспорту «зеленой» энергии в Европу.

Расходы, по планам правительства, должны окупиться с лихвой

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сообщение Всемирного банка, на этой неделе Совет директоров Банка утвердил проект по расширению масштабов возобновляемой энергии в Азербайджане (AZURE — Azerbaijan Scaling-Up Renewable Energy), на который структура Всемирного банка — Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделит кредит в $173,5 млн.

Как говорится в информации банка, осуществление этого проекта позволит стране диверсифицировать энергетический баланс и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию за счет более устойчивой и надежной инфраструктуры «Азерэнержи».

В Банке уверены, что старт данного проекта, на подготовку которого ушел всего год с учетом актуальности развития ВИЭ в стране, расширит дорогу для частных инвестиций в сектор «зеленой» энергетики Азербайджана, особенно в ветроэнергетику.

По мнению менеджера Всемирного банка по Азербайджану Стефани Штальмайстер, AZURE касается надежной, доступной и устойчивой электроэнергии для граждан и предприятий в Азербайджане.

«Поддерживая развитие электрической сети, мы способствуем достижению Азербайджаном долгосрочных целей в области энергетической безопасности, создавая основу для устойчивого роста и новых возможностей», - считает Штальмайстер.

Азербайджан планирует начать экспорт в Европу уже через 3 года

О деталях проекта

Проект AZURE предусматривает модернизацию и расширение ключевых линий электропередачи и подстанций в ряде регионов Азербайджана.

Так, его реализация затронет подключение Абшерон-Гарадагской ветровой электростанции мощностью 240 мегаватт (проект ACWA Power) к передающей сети. Отметим, что строительство этой станции должно завершиться до конца 2025 года.

Также кредит МБРР пойдет на укрепление и расширение высоковольтной сети 330/500 кВ «Азерэнержи» (в том числе, модернизацию подстанции «Навахи» и доведения ее до 500 кВ) для безопасной передачи до 1 гигаватта возобновляемой энергии от таких частных производителей, как, например, ACWA Power.

Кроме того, средства предназначены для повышения стабильности сети для интеграции 1,8 гигаватта возобновляемой электроэнергии в систему.

«Проект AZURE является первым шагом на пути к осуществлению Азербайджаном идеи об экспорте «зеленой» энергии и торговле энергией ВИЭ в регионе», — отмечено в сообщении Всемирного банка.

Отметим, что одобрение проекта произошло за неделю до 3-го межгосударственного заседания по ВИЭ, которое пройдет 4 апреля в Баку наряду с 11-ым заседанием Консультативного совета Южного газового коридора.

По данным на 1 марта 2025 года, в Азербайджане за счет солнечных электростанций было произведено в январе-феврале текущего года 54,9 млн КВт-часов электроэнергии, за счет ветра — 5,8 млн кВт-часов, за счет сжигания отходов (Балаханинский завод) — 38,1 млн кВт-ч.

По итогам 2024 года, ветростанции дали в Азербайджане 51,1 млн кВт-ч электроэнергии, солнечные — 556,3 млн кВт-ч, сжигание отходов — 232,5 млн кВт-ч.

Азербайджан нацелен на организацию через 3 года экспорта части «зеленой» энергии через Черное море в Европу.

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