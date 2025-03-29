Азербайджан привлекает многомиллионные кредиты

Азербайджан в 2025 году намерен привлечь $384 млн частных инвестиций и кредиты международных финансовых институтов на реализацию проектов по выработке энергии посредством возобновляемых источников (ВИЭ) и подготовительные работы по планируемому экспорту «зеленой» энергии в Европу.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сообщение Всемирного банка, на этой неделе Совет директоров Банка утвердил проект по расширению масштабов возобновляемой энергии в Азербайджане (AZURE — Azerbaijan Scaling-Up Renewable Energy), на который структура Всемирного банка — Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделит кредит в $173,5 млн.

Как говорится в информации банка, осуществление этого проекта позволит стране диверсифицировать энергетический баланс и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию за счет более устойчивой и надежной инфраструктуры «Азерэнержи».

В Банке уверены, что старт данного проекта, на подготовку которого ушел всего год с учетом актуальности развития ВИЭ в стране, расширит дорогу для частных инвестиций в сектор «зеленой» энергетики Азербайджана, особенно в ветроэнергетику.

По мнению менеджера Всемирного банка по Азербайджану Стефани Штальмайстер, AZURE касается надежной, доступной и устойчивой электроэнергии для граждан и предприятий в Азербайджане.

«Поддерживая развитие электрической сети, мы способствуем достижению Азербайджаном долгосрочных целей в области энергетической безопасности, создавая основу для устойчивого роста и новых возможностей», - считает Штальмайстер.