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России хочется еще немного «движухи»

12:01 2319

«Позитивные сдвиги» в «процессе урегулирования конфликта в Украине возможны, однако, вероятно, не в ближайшее время». Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, принимавший участие в переговорах в Саудовской Аравии.

«Может быть, не в этом году или в конце этого года», — сказал Карасин в интервью «России-24».

Он охарактеризовал прошедшие встречи как «спокойные» и «конструктивные», но отметил их «слабую результативность». «Было бы наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече», — добавил Карасин.

Он подчеркнул, что с американской делегацией «в принципе можно работать», так как ее представители «слушают, воспринимают, противопоставляют какие-то свои позиции».

Карасин уточнил, что в ходе многочасовых консультаций в Эр-Рияде американская сторона изначально выдвигала «неприемлемые для России условия». По словам сенатора, сначала представители США пытались взять на себя роль посредников, решающих за обе стороны, но быстро поняли, что «с российской стороной это не пройдет».

На этом фоне издание Accotiated Press со ссылкой на представителей украинской армии пишет, что Россия начнет новое наступление для укрепления позиции на переговорах.

По мнению аналитиков и командиров ВСУ, с приближением весеннего сезона боевых действий в Кремле планирует провести многоцелевое наступление по всей линии фронта протяженностью 1000 километров.

«Будет тяжело. Войска из Курской области будут на кураже от своих побед там», — считает командир одного из украинских батальонов в Донецкой области.

Бои также усилились возле Покровска. Разведданные также показывают наращивание сил ВС РФ в районе Селидово.

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