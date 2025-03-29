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Украинцы уничтожили «Талиба». Его награждал лично Путин

12:40 2635

Украинские военные ликвидировали майора Росгвардии Марата Тибилова по прозвищу «Талиб».

О ликвидации Тибилова свидетельствуют многочисленные некрологи в российских пабликах, заявления официальных лиц и сообщения Росгвардии. Известно, что оккупанта ликвидировали в Курской области. До этого он воевал против украинцев на Луганщине, Донетчине и Запорожье.

«При выполнении служебно-боевого задания в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич. Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», - говорится в сообщении.

Тибилов родом из Владикавказа (Северная Осетия). Он был награжден орденами Мужества за участие в войне против Украины, а 23 февраля президент России Владимир Путин лично вручил майору «Золотую звезду» Героя России.

Z-паблики пишут, что «Талиб» был ликвидирован в результате высокоточного удара украинских войск по российским позициям в Черкасском Поречном. Удар, как утверждается, был нанесен на 30 км вглубь территории России.

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