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Иран об угрозе своим соседям

12:54 1388

Командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири выступил с резкими заявлениями относительно оборонительной позиции Ирана, подчеркнув, что любое нападение на Иран будет встречено «решительным ответом», сообщает Mehr.

Тангсири категорически отверг любую возможность вступления Ирана в переговоры по поводу своего ракетного арсенала или поддержки «групп Сопротивления».

Он пояснил, что Иран «стремится к мирным отношениям со своими соседями», заверив, что Тегеран «не представляет угрозы для других стран региона».

«Мы всегда протягиваем руку дружбы странам региона. Как мусульмане, мы не представляем никакой угрозы для соседних стран», - подчеркнул он.

Заявив, что Иран не намерен начинать войну, Тангсири подчеркнул, что «любое нападение на интересы Ирана или его народа будет встречено жестким ответом».

Что касается возможности перекрытия Ормузского пролива, Тангсири пояснил, что, хотя решение остается за высокопоставленными чиновниками, его войска будут нести ответственность за выполнение такого приказа, если он будет отдан.

Тангсири заявил, что Иран обладает потенциалом для нанесения ударов по базам противника в любом месте, добавив, что любое место, откуда будет совершено нападение на Иран, станет объектом ответного удара.

«У нас есть возможность нанести удар по всем вражеским базам, где бы они ни находились. Если на нас будет совершено нападение из любой географической точки, мы нанесем ответный удар именно по этому месту», - отметил контр-адмирал.

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