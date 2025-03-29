Раздают палестинцев. В добрые руки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильской службе внешней разведки «Моссад» найти страны, которые согласились бы принять большое количество палестинцев, перемещенных из сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники в Израиле.

Предложение президента США Дональда Трампа вывезти все два миллиона палестинцев из Газы, чтобы восстановить анклав, никуда не делось. Но Нетаньяху также ищет способы переселить большое количество палестинцев, возможно, в страны, находящиеся за тысячи километров от него, подчеркивает американское СМИ.

По словам двух израильских чиновников и бывшего американского чиновника, уже состоялись переговоры с Сомали и Южным Суданом - двумя бедными, охваченными конфликтами странами Восточной Африки, а также с другими странами, включая Индонезию.

Источники заявили, что Нетаньяху дал «Моссаду» соответствующее секретное задание несколько недель назад.

Израиль продвигает этот шаг и другие меры, чтобы стимулировать исход палестинцев из Газы.

Нетаньяху и другие высокопоставленные израильские чиновники пригрозили оккупировать все большую часть Газы, если палестинская ХАМАС откажется освободить оставшихся заложников.

Израильские чиновники обсуждают, но еще не отдали приказ о массированном наземном вторжении в Газу, в результате которого большая часть населения будет вытеснена в небольшую «гуманитарную зону» на юге сектора.