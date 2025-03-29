Инновации по-русски

Немецкая газета Bild подтверждает новую тактику российских атак «шахедами» по Украине, о чем уже раньше сообщали украинские источники.

Издание пишет, что украинская ПВО стала меньше их сбивать.

«Несмотря на то что большинство беспилотников до сих пор сбивалось украинскими подразделениями ПВО, в последнюю неделю все больше и больше дронов-камикадзе проникают вглубь территории Украины, нанося ей огромный ущерб и вызывая пожары в городах», - пишет издание.

Теперь, вместо того чтобы лететь к целям один за другим с интервалом в несколько минут, беспилотники собираются в нескольких километрах от мест атаки на высоте нескольких тысяч метров, а затем все вместе обрушиваются на соответствующий объект.

В результате множество дронов, начиненных взрывчаткой, летят на город одновременно, и только некоторые из них удается сбить. За последние недели в таких крупных городах, как Одесса и Днепр, было совершены десять и более ударов за короткое время, пишет Bild (по данным ОВА, Днепр атаковало вчера сразу более 20 «шахедов»).

По данным Bild, украинская армия в настоящее время разрабатывает меры противодействия этой новой российской тактики нападения.