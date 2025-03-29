В США предрекли поражение Канады

Канада не сможет одержать победу в торговой войне с Вашингтоном, ответные канадские пошлины не помогут, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Но как часто говорит глава Белого дома Дональд Трамп, у Канады просто нет козырей. Канада никак не сможет выиграть торговую войну против США», – заявил он в эфире телеканала Fox News.

Трамп намерен с 2 апреля ввести пошлины на товары из Канады, чтобы создать равные торговые условия для двух стран, пояснил Вэнс.

«Десятилетиями власти Канады заставляли американских фермеров и производителей придерживаться несправедливых правил в торговле. Администрация Трампа намерена покончить с этим», – подчеркнул вице-президент США.

Между тем премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава введет пошлины в размере 25% на товары из США общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд). Трамп и Карни договорились провести переговоры.

Трамп повторил 21 марта, что Канада «должна» стать 51-м штатом США.